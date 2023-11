Atalanta-Napoli, un dato incoraggia Mazzarri: avete saputo?

Mancano sempre meno al match tra Atalanta e Napoli, in programma nel pomeriggio di domani al Gewiss Stadium. Un impegno già gravoso per il ritrovato Mazzarri, che però può contare su un dato che fa ben sperare.

Il Napoli andrà in scena a Bergamo contro l’Atalanta, nella sfida che inaugura la seconda vita di Walter Mazzarri in casa azzurra. I campioni d’Italia sono chiamati a rifarsi dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, che è costata il posto di Rudi Garcia. L’impegno è sicuramente non semplicissimo per la compagina azzurra, che di fronte si ritroverà una squadra sempre ostica da affrontare come quella allenata da Gian Piero Gasperini.

Un dato, però, sembra dare conforto ai tifosi azzurri, oltre che alla stessa squadra, che ha il dovere di non compiere passi falsi per non perdere un treno già lontano come quello della lotta per lo Scudetto.

Napoli: tre vittorie negli ultimi precedenti contro l’Atalanta

I tifosi non attendono altro che rivedere in campo i propri beniamini: c’è da dimenticare la sconfitta contro l’Empoli, che ha convinto Aurelio De Laurentiis a esonerare Rudi Garcia, per dare spazio al ritorno di Walter Mazzarri.

Gli ultimi precedenti, però, sembrano dare conforto ai partenopei. La squadra azzurri ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro l’Atalanta, così come sottolineato dai dati forniti da Opta, anche se non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro i bergamaschi in Serie A.