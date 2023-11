Atalanta-Napoli, annuncio di Gasperini in conferenza: “È in dubbio per domani”

Tutto è pronto per la sfida di Bergamo tra Atalanta e Napoli che vedrà per la seconda volta l’esordio di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli

Sarà Walter Mazzarri bis sulla panchina del Napoli e la partita di Bergamo contro l’Atalanta inaugurerà un calendario ostico per la sua nuova squadra. I partenopei arrivano alla sfida del Gewiss Stadium dopo la sconfitta casalinga con l’Empoli, costata l’esonero a Rudi Garcia.

Terminati gli impegni con le proprie nazionali, i giocatori si sono ritrovati a Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Atalanta. Ai partenopei occorrerà cambiare registro e provare a cercare di ottenere i tre punti per ridurre il gap con le avversarie. Per la sfida ha parlato anche Gian Piero Gasperini, allenatore degli orobici. Il tecnico dei bergamaschi ha spiegato che alcuni calciatori arriveranno alla partita con problemi fisici.

Tanti infortunati per l’Atalanta

Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa, ha sottolineato tanti infortuni per la sua squadra. Per la sfida contro il Napoli saranno sicuramente assenti Palomino e Toloi. Il grande assente potrebbe essere Teun Koopmeiners che è ritornato dalla Nazionale olandese con qualche acciacco. Potrebbe rimanere in dubbio fino all’ultimo e la decisione spetterà allo stesso Gasperini prima della partita.

Per quanto riguarda Ruggeri e De Ketelaere, i due hanno recuperato dall’infortunio e potranno essere convocati per la partita contro il Napoli. Gasperini si è soffermato anche su Scamacca. Sul centravanti italiano ci sono molte aspettative ma la stagione in Premier è stata fallimentare. Secondo il tecnico atalantino, Scamacca ha bisogno di continuità e agonismo per ritornare sugli alti livelli visti due stagioni fa quando giocava ancora al Sassuolo.