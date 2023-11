Soddisfazione per Antonio Russo: sarà Delegato Regionale per la Società Italiana Cardiologia dello Sport

Arriva il comunicato. Soddisfazione per uno dei medici del Napoli che ha ricevuto una nuova nomina

La Società Italiana Cardiologia dello Sport (SIC) ha comunicato che il Dott. Antonio Russo, consulente cardiologico della SSC Napoli, è stato eletto come Delegato per la Campania. Lo sport ed il benessere degli atleti sono due cose che vanno intrinsecamente a braccetto, e il reparto di cardiologia è di grande importanza per la salute dei giocatori che che sono coinvolti in attività fisiche intense. Grazie alla nomina del Dott.Antonio Russo, lo staff medico del Napoli, guidato dal Dott. Raffaele Canonico, ha aggiunto un titolo di prestigio al curriculum

La SIC Sport è un’organizzazione di rilievo nazionale che si propone di favorire il progresso e la diffusione delle conoscenze degli effetti dell’esercizio fisico e degli sport sull’apparato cardiocircolatorio di individui sani e sugli effetti dell’attività fisica nella riabilitazione dei soggetti cardiopatici e nella prevenzione delle cardiovasculopatie degenerative.

Grande soddisfazione per lo staff medico partenopeo

L’impegno costante nella cardiologia sportiva ha dato i suoi frutti e la nomina del Dott.Russo come Delegato Regionale è il riconoscimento del lavoro e della ricerca nello studio. Con anni di esperienza come consulente cardiologo per una delle squadre di calcio più importanti d’Europa, ha dimostrato una profonda comprensione delle sfide che gli atleti possono affrontare dal punto di vista cardiaco, a causa della loro intensa attività fisica, possono essere esposti a rischi cardiaci, e la presenza di professionisti esperti è fondamentale per garantire che vengano adottate le giuste misure preventive e di gestione.

Il riconoscimento è avvenuto su proposta del Presidente Nazionale Dott.Giampiero Patrizi e del Delegato uscente, nonchè membro del Consiglio Direttivo Dott. Maurizio Contursi. La nomina è stata accolta con entusiasmo dalla comunità sportiva e da quella medica. Un grande passo per continuare a garantire agli atleti campani un’assistenza cardiologica di grande qualità. Il Dott.Antonio Russo ha commentato sottolineando l’importanza di integrare la cardiologia nella pratica sportiva quotidiana. L’obiettivo è quello di collaborare con gli allenatori, i preparatori atletici e altri professionisti dello sport.