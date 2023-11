Real Madrid-Napoli, buone notizie per il tecnico: è tornato ad allenarsi in gruppo

Dopo la sfida contro l’Atalanta, il Napoli affronterà al Santiago Bernabeu il Real Madrid. Buone notizie in vista della sfida di mercoledì, con un giocatore pienamente recuperato.

Sono giorni di fermento in casa Napoli, vista l’attesa per assistere alla prima uscita ufficiale di Mazzarri al ritorno sulla panchina azzurra. Il tecnico dovrà fronteggiare una serie di partite dal tasso di difficoltà altissimo, come la sfida col Real Madrid.

Proprio verso Real Madrid-Napoli arriva il recupero importante di un giocatore, che sarà a disposizione mercoledì.

Buone notizie per Ancelotti: Bellingham rientrato in gruppo

Il Napoli ovviamente è concentrato esclusivamente verso la sfida di sabato contro l’Atalanta, ma noi volgiamo uno sguardo all’orizzonte verso la sfida contro il Real Madrid. Dopo il pareggio amaro ottenuto contro l’Union Berlino, il Napoli tenterà l’impresa al Bernabeu per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Per la sfida di mercoledì era in dubbio la presenza di Jude Bellingham, ma l’allarme è rientrato nella giornata odierna. Difatti il centrocampista inglese del Real Madrid è tornato ad allenarsi in gruppo, e sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli. Dunque non buone, ma ottime notizie per Ancelotti, che recupera il giocatore più determinante in questa stagione del Real Madrid. Ovviamente non può sorridere il Napoli, che dovrà fronteggiare nuovamente Bellingham dopo la splendida prestazione sfoderata dall’inglese al Maradona.