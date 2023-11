Ottime notizie per Mazzarri: le ultime sui recuperi di Zielinski e Osimhen

Il neo allenatore spera nel riavere quasi tutta l’infermeria vuota per approcciarsi al meglio al difficile calendario che inizierà dopo la sosta

Terminati gli impegni con le rispettive nazionali, tutti i calciatori del Napoli sono rientrati al quartier generale di Castel Volturno dove già da un paio di giorni hanno iniziato a prepararsi in vista della prossima partita. Per l’impegno di sabato alle 18 infatti la squadra sarà attesa a Bergamo dove affronterà l’Atalanta. Tutto è pronto per il secondo esordio sulla panchina partenopea di Walter Mazzarri.

In questa settimana il tecnico di San Vincenzo livornese ha avuto modo di conoscere il resto della squadra e di iniziare a dettare i propri schemi. Serve un approccio diverso al campionato, certamente del tutto differente rispetto a quanto visto fin qui con sotto la gestione Garcia. Con il francese la squadra sembrava peccare della brillantezza vista durante la scorsa stagione, quella dello scudetto.

Il punto sugli infortunati

In vista di Bergamo, il Napoli ci arriva non senza qualche incertezza, almeno per quanto riguarda l’infermeria. L’assenza principale che contraddistingue le partite degli azzurri, da un mese a questa parte, è quella di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano si era infortunato durante la scorsa sosta. Secondo quanto riportato in edizione odierna dal Corriere dello Sport, giorno dopo giorno cresce l’ottimismo per vedere l’attaccante disponibile per Bergamo.

L’indizio è stato quello di aver visto Osimhen allenarsi prima in gruppo per poi spostarsi in sessione personalizzata in palestra. Discorso simile va fatto anche per Piotr Zielinski che, per una tonsillite e sindrome influenzale, è stato fatto rientrare prima dalla nazionale. Secondo il quotidiano, il polacco sta smaltendo il tutto ed anche lui si è allenato in gruppo. In caso di ulteriore miglioramento potrebbe partire dal 1′ al fianco di Anguissa e Lobotka. Situazione da valutare invece per Lindstrom, uscito dalla partita con la Danimarca per una botta alla caviglia. Certe le assenze di Mario Rui e Meret che verranno rispettivamente sostituiti da Olivera e Gollini.