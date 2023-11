Mazzarri subito decisivo: il retroscena da Castel Volturno

Walter Mazzarri è stato subito protagonista di un gesto per la squadra. È successo durante l’allenamento di ieri a Castel Volturno

Ormai ci siamo. Tutto è pronto per l’esordio 2.0 di Walter Mazzarri che, dopo dieci anni, tornerà a sedersi sulla panchina del Napoli. Un ritorno voluto, cercato e ottenuto quello del tecnico di San Vincenzo livornese che sembra carico di iniziare questa nuova avventura. La sosta per le nazionali è stata importante per l’insediamento del nuovo allenatore che ha così avuto modo di lavorare con calma e aver il tempo necessario a preparare la prossima partita. Il Napoli sfiderà l’Atalanta a Bergamo e questo sembra il match giusto per dimostrare il reale potenziale di questa squadra.

Con Rudi Garcia alla guida, i risultati scarseggiavano e le prestazioni degli azzurri, troppo spesso, non erano soddisfacenti per i tifosi e per la dirigenza. Dopo la debacle della sfida casalinga contro l’Empoli, Aurelio De Laurentiis ha subito capito che quello era il momento giusto per cambiare allenatore. A sorpresa, dopo vari sondaggi con Conte e Tudor, la decisione presa è stata quella di richiamare Walter Mazzarri. Una scelta di cuore quella dell’allenatore toscano che ha deciso di ritornare pur accettando un contratto di soli sette mesi. Con Mazzarri, subito è stata notata una cosa positiva.

A Castel Volturno è tornato il sorriso

Gli azzurri si sono radunati tutti al Konami Sports Center di Castel Volturno, all’appello mancavano soltanto Anguissa e Lindstrom, che rientreranno nella giornata di oggi. È stata la prima volta che Walter Mazzarri ha avuto modo di incontrare tutti i suoi giocatori. Secondo quanto riportato in edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, osservando gli ultimi allenamenti del Napoli, qualcosa subito salta all’occhio. La rosea spiega che a Castel Volturno, da quanto si è insediato il tecnico di San Vincenzo livornese, sembra essere tornato il sorriso e si respira un’area di discreta serenità e distensione.

Mazzarri non ha fatto ancora l’esordio ufficiale sulla panchina azzurra, non sappiamo ancora come indirizzerà la sua squadra e come riuscirà a risollevarne le sorti. Secondo la Gazzetta dello Sport, al primo incontro con la squadra al completo di Mazzarri, l’allenatore non ha perso nemmeno un minuto a cercare di inculcare ai suoi uomini le idee di gioco e il modo in cui vorrà gestire e posizionare la squadra in campo. Si cercherà di lasciare un segno. Mazzarri vuole lanciare il messaggio alla dirigenza che il suo posto sulla panchina del Napoli non è solo in funzione di traghettatore. Per impressionare ADL servirà bel gioco e continuità di risultati, una missione che neo tecnico vuole portare a termine.