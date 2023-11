Lotta scudetto, chi può vincere il campionato: sentenza di Spalletti sul Napoli

Nonostante il campionato sia ancora lungo, si iniziano a delineare le varie squadre che sono in corsa per la vittoria dello scudetto.

Terminata la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a proiettarsi verso la tredicesima giornata di Serie A. Nonostante gli alti e bassi di alcune squadre come Napoli e Milan, i club candidati alla corsa scudetto sono sempre rimasti più o meno gli stessi dall’avvio di stagione. C’è anche da dire però che il campionato è ancora lungo, tra le favorite allo scudetto emergono Inter, Juve, Milan e Napoli.

Spalletti sulla corsa scudetto, il Napoli è dentro

La ripresa del campionato sarà decisiva per continuare ad arricchire il quadro generale delle squadre, soprattutto, per quelle in lotta per la corsa scudetto. Molto interessante sarà osservare l’attitudine del Napoli, per la prima volta gli azzurri scenderanno in campo con Walter Mazzarri in panchina. Da non sottovalutare anche il match Milan-Fiorentina, dove sarà importante osservare come la squadra di Stefano Pioli si comporterà in campo davanti alle assenze pesanti di Leao, Giroud e Okafor. Inoltre, decisivo sarà anche il match Juventus-Inter, i nerazzurri di Simone Inzaghi si riconfermeranno nuovamente in vetta alla classifica?

A tal proposito, anche Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana ed ex allenatore del Napoli, ha detto la sua opinione sulla corsa scudetto durante l’evento “L’Europa di Domani”. Di seguito, le sue parole:

“Juventus-Inter da scudetto? Troppo presto. Milan e Napoli sono dentro a piedi pari ancora perchè le conosco, ho visto le qualità dei calciatori di cui dispongono e quelle degli allenatori. Sono top club che possono ancora vincere il campionato”.

Dunque, per Spalletti la corsa scudetto è ancora aperta, il campionato è ancora tutto da vedere.