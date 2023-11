Kvaratskhelia beffato: salta la partita, il motivo è da non credere

Il talento georgiano non ci sarà per la prossima partita. La squadra perde una delle pedine più importante per un match che sarà da dentro o fuori.

Kvicha Kvaratskhelia è diventato uno dei talenti più in mostra in tutto il calcio europeo. Appurato il suo incredibile potenziale, un grande merito della sua affermazione nel calcio che conta va sicuramente a Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo, quest’anno commissario tecnico della Nazionale italiana, da allenatore del Napoli durante la stagione scorsa, lo ha fatto consacrare a top player assoluto. Kvara è subito rientrato nella lista tra i migliori esterni offensivi in circolazione ed il suo piazzamento al 17esimo posto. nella lista del Pallone d’oro, non fa altro che confermare questa teoria.

Diventato imprescindibile per la formazione partenopea, l’attaccante della Georgia quest’anno ha iniziato la stagione in maniera altalenante. Nella prima parte del campionato, complice anche una discutibile gestione del precedente tecnico Rudi Garcia, è stato molto meno incisivo rispetto a quanto mostrato l’anno scorso. È soltanto in alcune partite che è emerso fuori tutto l’incredibile potenziale esplosivo di questo giocatore. Con Walter Mazzarri in panchina la voglia è quella sicuramente di tornare a essere decisivo in tutte le partite. Il rientro di Osimhen, potrebbe certamente essere una chiave per la sua accensione.

Il georgiano salta il playoff?

Delle ultime ore la notizia che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi della Georgia. Kvaratskhelia è l’uomo immagine della sua Nazionale e, se c’è una piccola possibilità che questa si qualifichi ad Euro 2024, la si deve proprio a lui. Nelle ultime uscite per le qualificazioni al prossimo Europeo in Germania, Kvara è sembrato in forma smagliante. Tre reti messe a segno in due partite ma poi la grande beffa per la Georgia. Qualificatasi al quarto posto del girone, la nazionale di Kvara avrà la possibilità di accedere ai playoff. Dovrà prima giocare la semifinale contro il Lussemburgo, ma a quanto pare l’attaccante del Napoli non ci sarà per squalifica.

Kvaratskhelia è stato ammonito nel match contro la Spagna e sarà costretto a saltare l’andata dei playoff per somma di ammonizioni. I tifosi georgiani sono andati su tutte le furie non riuscendosi a capacitare del perché, nonostante sia stato in diffida, Kvara abbia giocato quella partita. Giorgi Katsitadze, team manager della Georgia, si è assunto tutte le responsabilità dell’accaduto. In conferenza stampa Katsitadze ha spiegato di aver commesso un grave errore di valutazione. Il team manager credeva che per la fase dei playoff, tutti i cartellini venissero azzerati ed invece così non è stato. Kvicha Kvaratskhelia salterà sicuramente la gara d’andata contro il Lussemburgo. La partita sarà di vitale importanza per la Georgia.