Gasperini al Napoli? Apprezzato da De Laurentiis: rivelazione da SKY

Nonostante l’avventura di Walter Mazzarri sia appena iniziata, il presidente De Laurentiis sta già osservando il successore.

Dopo l’avvio di stagione non soddisfacente con Rudi Garcia, il Napoli scenderà in campo sabato con un nuovo allenatore. Nello stadio bergamasco, il club partenopeo potrà avere l’occasione di riscattarsi dalla sconfitta contro l’Empoli. Di conseguenza, il match Atalanta-Napoli sarà pure un’occasione per Walter Mazzarri per avere un assaggio del lavoro svolto con la squadra. Nonostante ciò, si pensa già al suo successore in casa Napoli.

Gasperini nel mirino della dirigenza partenopea

Nonostante il Napoli della seconda era di Mazzarri non abbia ancora giocato, il presidente Aurelio De Laurentiis è già alla ricerca del prossimo erede della panchina azzurra. La società partenopea ha già inserito nel mirino diversi profili, uno di questi allenatori potrebbe prendere il posto del tecnico toscano già a partire dell’inizio del nuovo campionato.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rivelato ai microfoni di Radio Marte un retroscena particolare. Secondo quanto riportato dal giornalista, il presidente De Laurentiis è particolarmente interessato all’allenatore dell’Atalanta: Gian Piero Gasperini. Di seguito, quanto evidenziato:

“Gasperini contattato per la panchina azzurra? È un allenatore molto apprezzato da De Laurentiis, c’è stato un contratto preformato ma poi non è mai arrivato”.

Gasperini potrebbe essere il successore di Mazzarri, ma è ancora troppo presto per avere delle certezze. Al momento, l’unica cosa certa è che il presidente De Laurentiis lo apprezza molto come allenatore.