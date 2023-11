Un club di Premier piomba sul top player del Napoli: De Laurentiis chiede una cifra altissima

Nonostante il mercato sia ancora lontano, iniziano già a circolare voci su alcuni club interessati ad un top player del Napoli. Un nuovo club a caccia del talento dei partenopei.

Nella passata stagione il Napoli è riuscito a conquistare lo scudetto grazie ad un gruppo compatto, che ha fatto emergere le qualità di molti singoli. C’è poi ovviamente qualche giocatore che ha effettuato delle prestazioni eccezionali, continuando anche in questa stagione su quei livelli.

Proprio per un top player del Napoli è pronto l’assalto dei top club europei, con un nuovo club piombato in queste ore sull’azzurro.

Kvaratskhelia richiesto da diversi top club europei

Tra i giocatori esplosi nella passata stagione con la maglia del Napoli c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. L’ala georgiana è arrivata nell’estate del 2022 in azzurro, a cui è stato affidato il compito non facile di rimpiazzare il partente capitano Lorenzo Insigne. Clamorosamente e soprattutto inaspettatamente, Kvaratskhelia ha fin da subito messo in mostra le sue ottime qualità tecniche e realizzative. Ovviamente le sue prestazioni non sono passate inosservate, con numerosi top club pronti all’assalto per acquistarlo.

Difatti come annunciato dallo stesso Commissario Tecnico della Georgia, ovvero Sagnol, ci sono sull’ala del Napoli già Real Madrid, Manchester United e Barcellona. Ovviamente col passare delle partite, le prestazioni di Kvaratskhelia migliorano e di conseguenza aumentano le pretendenti.

Un nuovo club punta Kvaratskhelia: si tratta del Chelsea

Le recenti prestazioni con la maglia della Georgia hanno ulteriormente aumentato i club sulle tracce dell’esterno del Napoli. Come riporta ESPN, nella corsa a Kvaratskhelia ci sarebbero anche Manchester City e Newcastle, ma nelle ultime ore sarebbe piombato violentemente su di lui il Chelsea. Il club londinese vuole proseguire il progetto di ringiovanimento dell’organico, ma tenendo pur sempre alto il tasso tecnico delle rosa.

Ovviamente il Napoli è in una posizione di vantaggio in un’eventuale fase di trattativa, visto che il contratto di Kvaratskhelia scadrà nel 2027. Ad alimentare la posizione del club campione d’Italia è ormai l’imminente firma per il rinnovo del georgiano, che potrebbe aumentarne la durata e ovviamente anche l’ingaggio. A mettere in difficoltà il Chelsea sarebbero anche le pretese di Aurelio De Laurentiis, che chiede oltre 100 milioni di euro per lasciar partire l’esterno georgiano. Cifra che i Blues ad oggi non posso sborsare a causa delle limitazione imposte dal Fair Play Finanziaro. Ovviamente però gli introiti derivanti dai diritti tv della Premier League, e un’eventuale accesso in Champions League, aprirebbe uno spiraglio per il Chelsea. Ogni discorso comunque è da rimandare in estate, anche se il Napoli difficilmente si priverà di Kvaratskhelia, proprio come accaduto in estate con Osimhen.