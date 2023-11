Calciomercato, sfida tra Napoli e Milan in estate: l’attaccante costa 60 milioni

Iniziano a trapelare le prime sfide di calciomercato, Napoli e Milan hanno già inserito nel mirino un nome ben preciso.

In vista del mercato di gennaio e anche quello estivo, i vari club iniziano a pensare già ai prossimi acquisti da inserire nella propria rosa. In particolare, Napoli e Milan stanno già osservando il profilo di un giocatore da inserire nel reparto offensivo. Inizia così ad emergere la prima sfida di mercato per aggiudicarsi un attaccante: si tratta di Jonathan David, centravanti del Lille.

Jonathan David del Lille nel mirino di Napoli e Milan

La società campana sta monitorando la situazione dell’attaccante del Lille, Jonathan David. Tuttavia, non è l’unico club ad avere inserito nel mirino il classe 2000. Infatti, sembra proprio che anche Furlani e Moncada abbiano chiesto informazioni sul calciatore canadese. La società rossonera spinge moltissimo sul giocatore, soprattutto per il fatto che Luka Jovic non sta convincendo in campo.

A svelare questa prima sfida di mercato è La Gazzetta dello Sport, la quale afferma che in realtà l’interesse del Milan per l’attaccante del Lille già c’era in estate. A causa della valutazione esagerata da parte dei francesi, la trattativa con la società rossonera non è andata avanti. Ma adesso, secondo quanto evidenziato, i rossoneri vogliono riprovarci. Questa volta, però, anche la dirigenza partenopea vuole tentare di inserirsi, anche perché David potrebbe rappresentare un degno sostituto in caso di cessione di Victor Osimhen. Di seguito, quanto riportato:

“Il primo nome della lista del Milan è sempre quello di Jonathan David, attaccante del Lille, seguito da tempo anche dal Napoli e che i rossoneri già in estate avevano provato a portarlo a Milanello. Il problema era però la valutazione dei francesi che chiedevano almeno 60 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2025 e dunque il Lille dovrà necessariamente abbassare le sue pretese per evitare di perderlo a zero. David non è incedibile, anche a gennaio”.

Inoltre, il club francese dovrà muoversi al più presto per decidere cosa fare con l’attaccante. Il contratto del calciatore canadese scade, infatti, nel 2025 e il Lille dovrà abbassare la valutazione del cartellino, se non vuole rischiare di perderlo a parametro zero. Per una delle due squadre, Napoli o Milan, potrebbe essere l’occasione giusta per aggiudicarsi un nuovo gioiello per il reparto offensivo.