L’azzurro non è ancora rientrato dalla Nazionale: in dubbio per l’Atalanta?

Mancano ormai due giorni al ritorno in campo del Napoli. La squadra di Mazzarri affronterà l’Atalanta, ma all’appello mancano ancora dei Nazionali.

Walter Mazzarri è pronto per l’esordio della sua seconda esperienza al Napoli, anche se l’impegno non sarà semplice. L’allenatore azzurro esordirà contro l’Atalanta, nel match che anticipa un tour de force da brividi per il Napoli.

Intanto alcuni Nazionali ancora non sono rientrati in gruppo, e ciò crea qualche dubbio di formazione per Mazzarri.

Anguissa ancora non è rientrato a Napoli: panchina con l’Atalanta?

Il Napoli si avvicina sensibilmente al match valido per la tredicesima giornata di Serie A contro l’Atalanta. Match delicato per i campioni d’Italia, che sono obbligati a dare risposte, soprattutto dopo il cambio di guida tecnica. Per gli azzurri difatti c’è stato il cambio in panchina, con Mazzarri che ha preso il posto dell’esonerato Rudi Garcia.

Non sarà un esordio morbido per il nuovo allenatore azzurro, visto che si sfiderà una delle squadre più ostiche del campionato, ossia l’Atalanta di Gasperini. Il lavoro del tecnico è focalizzato esclusivamente verso la gara contro i bergamaschi, ma all’orizzonte ci sono altre sfide da capogiro per i campioni d’Italia. Al momento però i problemi principali a cui deve badare Mazzarri sono gli indisponibili, visto che sono out alcuni giocatori fondamentali come Meret, Zielinski ed Osimhen. Qualora arrivassero risposte positive dalla rifinitura, Zielinski ed Osimhen potrebbero strappare la convocazione per la sfida di Bergamo, ma ovviamente non si correranno rischi.

Inoltre altri problemi arrivano da alcuni Nazionali. Difatti Lindstrom è tornato a Napoli con un infortunio, che è risultato essere più grave del previsto. Oltre a lui c’è anche un Nazionale ancora non rientrato a Napoli, ossia Frank Anguissa, come riporta Sky Sport. Il centrocampista cemerunense non è ancora rientrato a Napoli, seppure l’ultima gara sia stata disputata martedì. Ciò crea dei problemi a Walter Mazzarri in vista della sfida contro l’Atalanta. Difatti l’arrivo a ridosso del match da parte di Anguissa induce l’allenatore azzurro ad utilizzare la massima cautela, e quindi si potrebbe optare per una soluzione differente. Si apre dunque un ballottaggio a centrocampo, con Cajuste ed Elmas pronti a contendersi una maglia da titolare al posto di Frank Anguissa.

Eventuali aggiornamenti a riguardo potremmo averli dallo stesso Mazzarri nel corso della conferenza stampa della vigilia in programma domani alle 15:30. Qualora i dubbi non venissero sciolti, non resta altro che attendere le formazioni ufficiali, per capire su chi punterà Walter Mazzarri. Sicuramente ad oggi la posizione di Anguissa non è salda, e il dubbio circa la sua titolarità aumenta sempre di più col passare delle ore.