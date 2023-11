Tommaso Paradiso da impazzire: è successo nel suo concerto a Napoli

Tommaso Paradiso si è esibito anche a Napoli nel suo tour che lo sta portando in giro per l’Italia. È divenuto virale quanto è successo nel corso della sua tappa partenopea: il gesto sta spopolando sulla rete.

Grandi emozioni al Palapartenope, la scorsa domenica, per il concerto di Tommaso Paradiso: l’ex frontman dei Thegiornalisti, band di successo degli scorsi anni, è tornato sul palco con un tour che lo sta portando in giro per l’Italia. Un evento attesissimo da parte dei fan del cantautore romano, che non vedevano l’ora di vederlo nuovamente calcare i palchi per potersi divertire sulle sue canzoni che sono divenute dei veri e propri tormentoni. “Tommy 2023” è il nome della tournée che Paradiso ha scelto per portare la sua musica nei principali palazzetti. Partito da Roma, il suo tour ha fatto tappa anche a Napoli, precisamente al Palapartenope: data che ha fatto registrare un tutto esaurito, a dimostrazione di come Paradiso sia amato anche all’ombra del Vesuvio.

Una serata che in molti ricorderanno a lungo per le emozioni trasmesse dal cantante sul palco, ma c’è chi evidentemente ha scelto questa speciale occasione per rendere il tutto ancor più unico e indimenticabile. È il caso della coppia che si è giurata amore eterno nel bel mezzo del concerto: scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa è successo e le immagini dell’accaduto che in poche ore sono divenute virali.

Proposta durante il concerto di Tommaso Paradiso: è successo a Napoli

Tommaso Paradiso ha scaldato i cuori di chi è riuscito a godersi la sua musica dal vivo nella tappa di Napoli del “Tommy 2023”, tour nei palazzetti che il cantante sta portando in queste settimane in giro per lo Stivale.

Tantissime le emozioni nel corso della serata, in cui Paradiso è riuscito come sempre a intrattenere, emozionare e a far cantare i presenti al Palapartenope. C’è stato un momento, in particolare, molto toccante e che ha commosso tutti gli spettatori della data partenopea: un ragazzo, salito sul palco sotto invito dell’artista, ha colto l’occasione per fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza. Immediato l’applauso da parte del pubblico che, emozionato da quello che era appena successo, si è scatenato sulle note di “Questa nostra stupida canzone d’amore”, uno dei brani più di successo dell’ex frontman dei Thegiornalisti. Un omaggio, quello dell’artista alla giovane coppia di promessi sposi, che ha amplificato ancor di più le emozioni, così come dimostrato dalle immagini che seguono.