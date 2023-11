Kovalenko torna sul gol realizzato col Napoli: sentite cosa ha detto

Nell’ultima gara di campionato, il Napoli è stato sconfitto nei minuti finali dall’Empoli, grazie al gran gol segnato da Kovalenko. L’ucraino ha parlato proprio del gol realizzato contro gli azzurri.

La gara contro l’Empoli è stata quella decisiva per l’esonero di Rudi Garcia. Gli azzurri hanno sfiorato in più occasioni il gol, ma Berisha ha sventato i pericoli con interventi miracolosi.

A sancire la vittoria dell’Empoli è stato il gran gol realizzato da Kovalenko, su cui l’ucraino si è soffermato nel corso di un’intervista.

Kovalenko torna sul gol segnato al Napoli

Il Napoli è pronto a lasciarsi alle spalle l’ultima gara di campionato, che ha sancito la sconfitta per 1-0 contro l’Empoli e l’esonero di Garcia. Il centrocampista ucraino dell’Empoli Viktor Kovalenko è stato il giustiziere del Napoli e del tecnico francese, avendo realizzato il gol decisivo per la vittoria dei toscani.

Kovalenko è tornato a parlare del gol realizzato contro il Napoli in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “È stato il gol più bello della mia carriera. Ma anche se fosse stato brutto lo prendevo lo stesso: decisivo, al Maradona, contro i Campioni d’Italia. Con Andreazzoli mi trovo bene, giochiamo un po’ come il mio Shakhtar. L’Ucraino ha parlato anche del possibile ritorno in Nazionale: “Spero di tornare con l’Empoli sui livelli migliori e di meritare il ritorno tra i convocati della Nazionale. Poter rappresentare l’Ucraina avrebbe per me un valore immenso. Dopo il pari con l’Italia, speriamo di qualificarci agli Europei tramite i playoff”.

Dunque Kovalenko custodirà gelosamente nei suoi ricordi il gol realizzato contro il Napoli, che ad oggi è tra i più belli ed incisivi della sua carriera.