Fabio Cannavaro rilancia il Centro Paradiso: il progetto di riqualifica (VIDEO)

Da diverso tempo l’ex calciatore del Napoli e Pallone d’Oro Fabio Cannavaro ha deciso di restaurare un centro sportivo abbandonato. Svelati i dettagli degli interventi da svolgere per riqualificare l’impianto.

Da ormai tanti anni il Centro Paradiso a Soccavo era stato abbandonato, con l’impianto che versa in condizioni impietose. Diversi mesi fa Fabio Cannavaro ha annunciato di voler riqualificare il centro sportivo.

L’ex calciatore del Napoli ha spiegato il piano per riqualificare l’impianto e gli eventuali tempi per i lavori.

Le parole di Cannavaro sulla riqualifica del Centro Paradiso

Nella giornata odierna Fabio Cannavaro ha aperto alla stampa le porte del Centro Paradiso, mostrando le condizioni in cui versa l’impianto ormai abbandonato da molti anni. Quello che una volta era uno dei maggiori centri sportivi per riunire i ragazzi e avvicinarli allo sport si è trasformato in un luogo utilizzato per attività illegali. Fabio Cannavaro ha deciso di dare una nuova vita all’impianto, attuando un piano di riqualificazione.

Il Pallone d’Oro del 2006 ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli interventi da svolgere ai microfoni della nostra Redazione: “Per il campo e le recinzioni intorno in circa cinque-sei mesi ci si riesce. Poi però bisogna fare anche un parcheggio per i posti auto, per cui ci vuole un po’ di tempo. Adesso sono concentrato maggiormente sul campo, perché la struttura deve ricominciare a vivere. L’idea principalmente è quella di fare una scuola calcio, e sarà messa a disposizione di tutti quanti”.

Nel corso del suo intervento, Cannavaro si è espresso anche sul possibile inserimento di un museo all’interno della struttura: “Può essere un’idea, ma si può realizzare anche in futuro. L’obiettivo principale ora è il campo”. Progetto interessante di Fabio Cannavaro, che è pronto a ridare luce al Centro Paradiso già a partire dal prossimo anno con molta probabilità.