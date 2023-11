Terzino vicinissimo al Napoli, salta tutto? Si è appena inserita l’Inter

Un nuovo nome sulla lista della dirigenza del Napoli. Il giocatore è seguito da tempo ma l’Inter potrebbe inserirsi nella trattativa

Poco più di un mese e sarà di nuovo calciomercato, questa volta per la sessione invernale. In occasione della finestra di mercato estivo l’operato della dirigenza non aveva regalato tante soddisfazioni all’ambiente e ai tifosi che sicuramente si aspettavano qualche sforzo economico in più. In quanto squadra vincitrice dello scorso campionato di Serie A, i sostenitori del Napoli avrebbero voluto vedere giocatori nuovi che sarebbero andati a completare una rosa già molto forte. La partenza, a inizio estate, del coreano Kim Min-Jae, già da tempo promesso sposo del Bayern Monaco, ha di fatto scombussolato i piani di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza partenopea.

Per lunghissimi periodi si è provato a cercare un difensore dalle caratteristiche del coreano. L’anno scorso la sua presenza fissa in difesa era stata una garanzia enorme tanto da esser stato nominato miglior difensore del torneo. Con una clausola rescissoria di poco più di 50 milioni di euro, il Bayern non si è lasciato sfuggire questa “economica” occasione per portarlo in Germania. Al suo posto è invece arrivato il brasiliano Natan che, dopo un periodo di rodaggio, sta iniziando a dare i risultati positivi.

Un nuovo obiettivo per il Napoli

Per l’inizio del calciomercato di riparazione, il Napoli sta preparando un nuovo colpo che riguarderà il reparto arretrato. La notizia dell’infortunio, abbastanza serio, per Mario Rui ha subito fatto correre ai ripari la dirigenza azzurra. Il portoghese non tornerà prima di metà gennaio e così Aurelio De Laurentiis ed i suoi scout di mercato stanno tenendo sotto d’occhio il profilo di un calciatore. Stiamo parlando di Ferdi Kadioglu, terzino sinistro classe 1999. Il giocatore è di nazionalità turca con passaporto olandese ed attualmente è in forza al Fenerbahce. Il Napoli lo segue da tempo e le sue doti da grande crossatore potrebbero fare a caso della squadra campana. Secondo Transfermarket, il suo valore si aggira attorno ai 17 milioni di euro.

Quest’anno le ha giocate quasi tutte da titolare ed in 12 partite ha già messo a segno due assist. Secondo quando riportato dal portale turco Haber Global, però, nella trattativa si sarebbe inserita anche l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un profilo come quello di Kadioglu. A giustificare l’interesse della squadra nerazzurra, secondo quanto riportato dal media turco, alcuni emissari dell’Inter erano presenti all’Olympiastadion di Berlino. In quell’occasione si giocava la sfida amichevole tra la Germania e la Turchia di Vincenzo Montella. Haber Global ha spiegato che gli emissari dell’Inter erano presenti a quella partita proprio per osservare Ferdi Kadiogliu.