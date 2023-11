Napoli, Bianchini: “Andati oltre Maradona, siamo in tutto il mondo”

Lo chief revenue officer del Napoli Tommaso Bianchini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Social Football Summit di Roma: ecco quanto raccolto dalla nostra redazione

Il Social Football Summit è un evento internazionale, legato alla Football Industry che si tiene Roma. Quest’anno la location dove si terranno le varie conferenze, i cui protagonisti sono tutte grandi personalità del mondo del calcio, è piuttosto suggestiva. Alcune di queste avranno luogo all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, nello spogliatoio che utilizza la Nazionale italiana. Tra gli ospiti della prima giornata di incontri, ai quali Spazio Napoli è presente con degli inviati sul posto, c’è anche il direttore commerciale del Napoli Tommaso Bianchini, protagonista dello scudetto della scorsa stagione.

Di seguito un estratto del discorso di Bianchini all’evento, tenutosi a Roma questa mattina:

SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA SCUDETTO – “A gennaio, Napoli-Roma 2-1, Simeone di fatto consegna lo scudetto al Napoli . Quel giorno, nel prematch, c’è stato il preambolo della festa scudetto. Dal 4 maggio in poi, Napoli ha insegnato al mondo in che modo si festeggia uno scudetto. Questa è la vera essenza del calcio”.

Quest’anno il Napoli ha portato avanti un nuovo slogan, #anew3ra. Hashtag che sta a significare un nuovo inizio, come spiega Bianchini la diffusione del nuovo motto ha una motivazione ben precisa:

NUOVA ERA – “Nuova era perché, siamo stati per anni figli di Maradona e ancora lo siamo ovviamente, ma lo abbiamo superato . Siamo il figlio che supera un po’ il padre e cammina da solo. Ora il nostro simbolo non è un giocatore, ma un gruppo di giocatori che hanno fatto la storia”.

Affiancato all’hashtag precedente c’anche il motivo “From Napoli to the world”, “Da Napoli al mondo inter”. Anche riguardo ciò, Bianchini ha spiegato i motivi della scelta di marketing:

FROM NAPOLI TO THE WORLD – “Da Napoli verso il mondo perché, la cosa più bella, che più mi ha affascinato al fischio finale è stato il boato in tutto il mondo. Siamo arrivati sino in Antartide. Questa è la più grande soddisfazione. Coca-Cola un partner fondamentale per raccontare questo magico scudetto”.