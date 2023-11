Globe Soccer Award, esulta il Napoli: che notizia per De Laurentiis

Una notizia storica per il Napoli e per il suo presidente Aurelio De Laurentiis che può essere felice di quanto accaduto

Finiti quasi del tutto gli impegni con le Nazionali, il Napoli si appresta a preparare l’importante sfida del prossimo turno di campionato. Ad attendere gli azzurri, al Gewiss Stadium di Bergamo, ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sarà una sfida da non sbagliare oltre ad essere l’esordio, per la seconda volta, di Walter Mazzarri che dopo dieci anni tornerà a sedersi sulla panchina del Napoli.

Gli azzurri punteranno a ritrovare Victor Osimhen che potrebbe fare il possibile per essere convocato per la trasferta di Bergamo. Il bomber nigeriano è ai box da più di un mese per una lesione di medio grado al bicipite femorale. Dopo un inter riabilitativo, VO9 punterà a far felici nuovamente i tifosi del Napoli.

Una grande gioia per ADL

Nel mentre che tutta la squadra si ritrova a Castel Volturno, negli ultimi minuti c’è stata una notizia che ha riempito d’orgoglio la società partenopea e che riguarda proprio il patron azzurro. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli dal 2004, è stato infatti nominato tra i migliori presidenti dell’anno per il Globe Soccer Awards.

Con ADL ci sono in nomina tante figure importanti del mondo del calcio. Rui Costa del Benfica, Khaldon Al Mubarak del Manchester City, Josè Castro per il Siviglia, Joan Laporta per il Barcellona, Herbert Hainer per i bavaresi del Bayern Monaco, Joseph Oughourlian presidente del Lens ed infine Florentino Perez, patron del Real Madrid.