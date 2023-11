Elodie a Napoli, il suo gesto durante il concerto è meraviglioso

Elodie ha tenuto un doppio concerto nella città di Napoli: diversi gli omaggi da parte dell’artista romana, che nel corso della seconda serata in terra partenopea si è lasciata andare a un gesto toccante.

Tra gli artisti più in voga del momento, c’è sicuramente Elodie, cantante capace di conquistare il cuore di ormai tantissimi affezionati fan, che la seguono con grande attenzione e che apprezzano la sua musica. In queste settimane, Elodie è in giro per l’Italia con il suo Tour, che come prima tappa ha visto protagonista proprio Napoli, con due eventi che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Nel corso delle due serate, la cantante si è lasciata andare a diversi omaggi alla città e alla squadra azzurra, così come testimoniato dalle numerosi immagini circolate sul web. L’omaggio a Maradona, con tanto di maglia con numero 10 esibita durante il concerto, e i numerosi attestati di stima arrivati via social. Tanti anche gli ospiti partenopei che hanno infiammato il pubblico presente, come Gigi D’Alessio e Geolier, grandi beniamini del panorama musicale partenopeo. Nell’ultima serata, inoltre, c’è stato un momento molto toccante: l’iniziativa di Elodie per la tragica morte di Giulia Cecchettin è un vero e proprio colpo al cuore, che ha colpito tutti gli spettatori presenti e non solo.

Elodie omaggia Giulia Cecchettin: è successo nel concerto di Napoli

Elodie ha letteralmente mandato in visibilio tutti i napoletani in occasione del doppio concerto tenuto in città, che ha inaugurato il suo tour che proseguirà nei prossimi giorni in giro per l’Italia.

Nel corso della sua ultima serata in terra partenopea, Elodie ha tenuto a omaggiare Giulia Cecchettin, ragazza vittima di un folle gesto da parte del suo ex ragazzo, Filippo Turetta, arrestato in Germania dopo una settimana di latitanza, in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di Giulia vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

“Non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia. Quindi ci terrei tanto insieme a voi qui presenti a fare un minuto di silenzio in sua memoria”, l’appello della cantante. Omaggio condiviso anche dal pubblico presente, che si è raccolto in memoria della giovanissima scomparsa, ennesima episodio di femminicidio nel nostro Paese che ha sconvolto tutti. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, a dimostrazione ulteriore della sensibilità da sempre mostrata dall’artista romana in merito alla lotta per temi così delicati e importanti.