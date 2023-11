Rivoluzione Napoli, grande nome nel mirino: è sfida alla Juve

Dopo l’esonero di Rudi Garcìa, il Napoli ha richiamato Walter Mazzarri come traghettatore. Possibile un grande nome per giugno.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico di Inter e Torino è tornato a Napoli dopo l’esonero di Rudi Garcìa. Come nel 2009, la missione del tecnico di San Vincenzo non sarà assolutamente semplice. Mazzarri, infatti, deve risollevare una squadra che sotto la guida di Rudi Garcìa ha perso la verve e lo smalto dei giorni migliori. La sua abilità da motivatore sarà fondamentale per permettere al Napoli di tornare a lottare per grandi traguardi come nella passata stagione.

Aurelio De Laurentiis, esonerando Garcìa, ha ammesso l’errore fatto quest’estate. Oltre a Mazzarri, per sostituire l’ex allenatore di Roma e Lione, c’erano in corsa anche Igor Tudor, Fabio Cannavaro e Francesco Calzona. Tra i tre, quello più vicino a firmare con il Napoli era il tecnico croato ex Verona e Marsiglia. Alla fine, la trattativa è tramontata perchè Aurelio De Laurentiis voleva un traghettatore fino a giugno per poi ripartire con un nuovo progetto la prossima estate. Tudor, invece, chiedeva almeno un contratto biennale e tra le parti non si è riuscito a trovare un punto d’incontro.

Post Mazzarri: pronto il grande nome per il Napoli

L’arrivo di Mazzarri è stato accolto positivamente dai tifosi del Napoli. Il tecnico toscano, però, siederà fino a giugno sulla panchina azzurra. Per questo motivo, la dirigenza del Napoli è a lavoro per programmare la prossima stagione.

La scelta di un traghettatore ha fatto pensare che gli azzurri abbiano già un accordo, quantomeno verbale, con Antonio Conte per la prossima stagione. Il tecnico salentino, infatti, è stato già contattato oltre un mese fa per sostituire Garcìa, ma ha rifiutato perchè non vuole accettare una proposta a stagione in corso.

Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, però, pare che sia un altro il grande nome in pole position per gli azzurri. Si tratta di Vincenzo Italiano che già la scorsa estate è stato vicino ad arrivare a Napoli. Il suo contratto scade nel 2024.

Di seguito le parole di Criscitiello: