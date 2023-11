Allarme per il Napoli: uscito per infortunio con la sua Nazionale

Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a prender parte al tour de force che li vedrà impegnati tra Serie A e Champions.

Il Walter Mazzarri bis partirà con il botto. Prima l’Atalanta, poi la gara di Champions League, nel poetico Santiago Bernabeu in cui il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti ospiterà i campioni d’Italia in carica.

Appuntamenti ostici, per utilizzare un eufemismo, ma che daranno probabilmente un saggio dell’impatto del tecnico toscano sul gruppo, necessitante di una vera e propria onda d’urto per riprendere in mano un campionato ad oggi deludente, nonostante uno scudetto cucito sul petto da pochi mesi.

Napoli, ancora un infortunio, ansia per Mazzarri?

L’ex Cagliari spera di potersi presentare ai primi match della sua “new era” con la rosa al completo, nello specifico, continua a far banco la situazione legata a Victor Osimhen, out da ormai un mese a causa dell’ormai solito infortunio occorsogli in maglia nigeriana. Secondo le ultime indiscrezioni, il numero 9 del Napoli sarebbe in fase di ripresa a tal punto da poter strappare la convocazione per la gara del Gewiss Stadium contro i nerazzurri.

D’altro canto, però, Mazzarri, da sempre maniacale nella gestione degli infortuni, non ha la minima intenzione di rischiare, motivo per cui verrà concesso all’ex Lille tutto il tempo del mondo, nella speranza che non sia troppo lungo.

Buone notizie invece dalla Georgia, con Khvicha Kvaratskhelia in gran spolvero, autore di ben 3 reti nelle ultime uscire con la selezione biancorossa, tra cui quella prestigiosa contro la Spagna. Insomma, sensazioni positive, se non fosse per l’ennesimo problemino a cui il Napoli potrebbe ritrovarsi a far fronte a causa degli impegni con le nazionali. Lindstrom è infatti uscito anzitempo nell’appuntamento che l’ha visto impegnato con la sua Danimarca contro l’Irlanda del Nord.

Sostituito a scopo precauzionale o meno? Le ultime indiscrezioni dalla Danimarca, penderebbero verso la prima ipotesi, quella più rassicurante. Nonostante ciò, visti i trascorsi dei colleghi azzurri, a Napoli vige estrema cautela. I dubbi che aleggiano attorno all’ex Francoforte, verranno sciolti solamente nella giornata di domani, quando il polivalente trequartista si recherà al Konami Center di Castel Volturno, per essere visionato dallo staff di Mazzarri.

Un momento che potrebbe scrivere l’inizio della nuova vita di Lindstrom sotto l’ombra del Vesuvio, ancora alla ricerca dei fasti tedeschi, quelli che hanno spinto De Laurentiis a sborsare oltre 30 milioni per accaparrarselo. Insomma, un’occasione d’oro per rilanciarsi.