Rinnovo Osimhen, i dettagli del nuovo contratto: c’è una clausola

Napoli al lavoro con l’entourage del nigeriano, il nuovo accordo prevede una clausola particolare: tutti i dettagli del rinnovo di Osimhen

Ora che la questione allenatore è risolta con l’approdo di Walter Mazzarri, sull’agenda del presidente De Laurentiis ci sono senza dubbi una serie di incontri per risolvere spinose situazioni legate ai rinnovi di contratto. Specialmente quelle che vedono coinvolti Zielinski ed Osimhen, tra gli altri. Il polacco è in scadenza nel 2024 e su di lui, oltre alle sirene dall’Arabia Saudita sono piombate Juventus e Inter. Per quanto riguarda Osimhen, se vogliamo, la situazione è ancor più complessa. Quest’estate, dopo i molteplici incontri con Calenda, sembrava fatta per il rinnovo, poi le sirene arabe hanno distolto l’attenzione e non si è fatto più nulla.

Osimhen, nuovo contratto e clausola conveniente per tutti: le ultime

Stando a quanto riportato dal portale TuttoMercatoWeb.com, ci può essere un rinnovo “ponte” tra il Napoli e Osimhen. Ponte nel senso che potrebbe firmare un contratto con una clausola probabilmente più bassa di quello che vorrebbe ADL così che il club può monetizzare e il bomber nigeriano può andare altrove “facilmente”.

Una soluzione conveniente per entrambi. Il Napoli monetizzerebbe, e non poco, da un calciatore in scadenza nel 2025, che svariate volte ha fatto sapere di voler approdare un giorno in campionati di maggiore prestigio, come la Premier League. Poi, dal punto di vista tecnico si andrebbe sicuramente incontro ad una rivoluzione. Ad oggi è difficile trovare attaccanti del calibro di Osimhen.