Rientra prima dalle Nazionali e fa felice Mazzarri: la decisione

Buona notizia per Mazzarri, un titolare dovrebbe rientrare prima dagli impegni con le Nazionali: gli ultimi aggiornamenti sulla questione

La pausa Nazionali ha costretto mister Mazzarri a lavorare con un organico alquanto ridotto durante le sue prime settimane di lavoro. In generale, per metà\fine settimana il tecnico toscano dovrebbe recuperare praticamente tutti gli effettivi della rosa. Fondamentale lavorare con tutti, in vista della sfida delicata di sabato alle 18, in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

Tuttavia, nelle ultime ore, sopratutto in seguito all’infortunio di Mario Rui c’è apprensione per il rientro di Olivera, che sarebbe dovuto rientrare proprio a ridosso della trasferta in terra lombarda. In tal caso Mazzarri avrebbe dovuto trovare un rimpiazzo sulla fascia sinistra, si è parlato negli scorsi giorni della possibilità di vedere Natan terzino o Zanoli adattato a sinistra.

Nuova data di rientro per Olivera: quando sarà a disposizione di Mazzarri

Stando a quanto si legge sulle pagine dell’edizione odierna de Il Mattino, Olivera non dovrebbe più tornare a ridosso della sfida con l’Atalanta. Anzi, sarà a disposizione di Walter Mazzarri già a partire da domani.

Il rientro con largo anticipo è dovuto al cartellino giallo rimediato contro l’Argentina, il terzino azzurro era in diffida. Un problema in meno per Mazzarri, che dovrà fare a meno di fronteggiare un’emergenza sulla fascia piuttosto seria.