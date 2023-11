Mercato Napoli, rinforzo a zero per la sinistra? Il giornalista si sbilancia in diretta

Il rientro anticipato, per squalifica, di Mathias Olivera fa rientrare l’allarme per l’out di sinistra, dove Mario Rui resterà fuori per molte settimane, rischiando di tornare direttamente nel 2024. In queste ore, si è parlato di un possibile intervento dal mercato degli svincolati.

Walter Mazzarri dovrà fare fronte subito all’assenza di Mario Rui: il terzino portoghese ha riportato una lesione muscolare nel corso dell’ultimo match di campionato prima della sosta contro l’Empoli, che è costato caro alla posizione dell’esonerato Rudi Garcia. Non è escluso che il portoghese possa rientrare direttamente nel 2024, motivo per cui il tecnico di San Vincenzo dovrà affidarsi al solo Mathias Olivera. L’uruguaiano rientra in anticipo a Napoli, in seguito alla squalifica rimediata in Nazionale che gli ha fatto saltare il prossimo impegno con la sua selezione. Ma gli azzurri hanno rischiato di avere l’ex Getafe, difatti, a mezzo servizio: nel caso in cui avesse dovuto giocare, infatti, il calciatore sarebbe rientrato soltanto a poche ore dal match contro l’Atalanta.

Del Genio sicuro: “Non credo in un intervento sul mercato per la sinistra”

Il Napoli interverrà sul mercato per sopperire all’infortunio di Mario Rui, che dovrà essere out per diverse settimane? Negli ultimi giorni, si è ventilata l’ipotesi di un sondaggio del club azzurro tra i nomi disponibili tra gli svincolati.

Scettico, però, a tal riguardo il giornalista Paolo Del Genio, che in un intervento concesso a Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: