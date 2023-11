Infortunio Zielinski, Napoli in apprensione: c’è una novità

Zielinski si ferma con la Polonia per problemi di salute, a Napoli c’è apprensione per le sue condizioni: tutti i dettagli

Pausa Nazionali decisamente movimentata quella del Napoli. L’ennesima prova insoddisfacente del Napoli di Garcia, nell’ultima gara di campionato in casa contro l’Empoli, ha indotto il presidente De Laurentiis ad estromettere dall’incarico il mister francese. Al suo posto, a sorpresa, il patron del club partenopeo ha optato per il ritorno di Walter Mazzarri. Per le prime settimane di lavoro il tecnico toscano dovrà fare a meno dei calciatori convocati dalle rispettive rappresentative nazionali, undici per la precisione. Tra questi anche Piotr Zielinski, uno dei centrocampisti più in forma della prima parte di stagione. Dal ritiro della Polonia però non arrivano buone notizie.

Zielinski out con la Polonia: le ultime sulle sue condizioni

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Zielinski salterà con ogni probabilità anche la prossima gara contro la Lettonia, dopo aver già saltato il primo impegno contro la Repubblica Ceca, che ha di fatto certificato l’esclusione della Polonia dalle prime due posizioni del gruppo E, valide per la qualificazione diretta a EURO 2024.

Stando alle ultime indiscrezioni, e come ribadito dal team manager, Zieinski sarebbe risultato negativo al tampone del COVID, dunque questa ipotesi andrebbe esclusa. Tuttavia l’influenza continua a tenerlo ai box. In questi giorni la Federazione valuterà se farlo ritornare a Napoli, dove si spera che riesca a recuperare per Atalanta-Napoli.