Infortunio Meret: c’è pessimismo, ecco quando torna

Meret, cattive notizie per Mazzarri, i tempi di recupero previsti per l’infortunio non fanno ben sperare: gli ultimi aggiornamenti

Mazzarri, che a inizio settimana ha preso il controllo della rosa campione d’Italia dovrà subito fronteggiare alcune problematiche. Non si tratta di certo di un inizio agevole quello di Mazzarri alla guida del Napoli. Il mister toscano è atteso da un filotto di gare non di poco conto. In ordine il Napoli affronterà prima la trasferta di Bergamo, il Real Madrid al Bernabeu, poi l’Inter in casa, la Juventus in trasferta e l’ultima di Champions al Maradona, contro il Braga. Una serie di gare importanti, nelle quali il Napoli si gioca gran parte della propria stagione.

Per affrontare una serie di partite di tale importanza, è importante avere al completo la rosa. Impegni così ravvicinati nei quali Mazzarri non potrà fare a meno di effettuare frequenti rotazioni. Tuttavia, l’ultima gara di campionato e ultima presenza di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli ha portato con sé alcune gravi conseguenze. Parliamo, ad esempio, degli infortuni di Meret e Mario Rui. Il terzino portoghese ha rimediato una lesione lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra, che richiede come minimo tre settimane di recupero. Un’assenza grave, alla quale Mazzarri dovrà trovare rimedio. Intanto arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di Alex Meret.

Meret convocato a Bergamo? Cosa filtra da Castel Volturno

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alex Meret non farà parte dell’elenco dei convocati per la trasferta di Bergamo. Assenza pesante per Mazzarri, al rientro sulla panchina del Napoli. L’estremo difensore azzurro, durante il riscaldamento dell’ultima gara al Maradona ha accusato un fastidio alla gamba sinistra. Dopo gli esami strumentali, gli è stata diagnosticata una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra.

Infortunio che, tra le altre cose, non gli ha permesso di partecipare alla spedizione azzurra dell’Italia di Spalletti questa settimana. Stando a quanto sottolineato dal quotidiano, Meret potrebbe rientrare il 3 dicembre, quando è in programma la gara casalinga contro l’Inter. Dunque, per le prossime due gare contro Atalanta e Real Madrid, Mazzarri dovrebbe dar spazio a Pierluigi Gollini, già in campo contro l’Empoli. Sono dieci le presenze in Champions League del portiere ex Tottenham, tutte con la maglia dell’Atalanta. Nel caso in cui Meret non dovesse essere presente al Bernabeu, si tratterebbe per Gollini dell’undicesima presenza totale in Champions e la prima con la maglia del Napoli.