Gol di Kvara in Spagna-Georgia: spunta la maglia speciale – FOTO

Khvicha Kvaratskhelia continua a essere protagonista con la sua Georgia: sua la rete del momentaneo 1-1 contro la Spagna. Tra gli spalti spunta anche una maglia speciale.

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratshkelia, si prende la scena anche in Nazionale. Il numero 77 è un simbolo nel suo Paese, tant’è che il legame tra la città partenopea e il Paese del beniamino azzurro è sempre più forte con il passare del tempo.

Ed è così che un gol di Kvara in Nazionale, diventa un’occasione per festeggiare anche per i tifosi azzurri. È il caso di quanto successo in seguito alla sua rete contro la Spagna.

Kvara in rete: maglia Napoli tra gli spalti

Kvaratskhelia è andato a segno nella sfida tra Spagna e Georgia, valevole per la qualificazione alla prossima edizione del campionato Europeo per Nazionali.

La rete, arrivata al 10′ del primo tempo, ha scatenato l’entusiasmo dei georgiani presenti allo stadio. Nel corso dell’esultanza, le telecamere hanno inquadrato un gruppo di tifosi che ha sfoggiato la maglia numero 77 del Napoli.