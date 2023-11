Angina, cosa è e come si manifesta la patologia diagnosticata a Zielinski

Rientrato dal ritiro della Polonia, a Zielinski è stata diagnosticata l’angina: un focus sulla patologia che lo ha colpito

Guai per Mazzarri, la pausa Nazionali non porta buone notizie. Infatti, con ogni probabilità si dovrà fare i conti con l’assenza di Zielinski. Il centrocampista azzurro è rimasto fuori nell’ultima partita della sua Nazionale e il team manager, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che a causa di una presunta forma influenzale non avrebbe preso parte nemmeno alla prossima gara contro la Lettonia. Effettuati gli esami clinici del caso però, non è spuntata una normale influenza, ma un qualcosa di decisamente più grave. La Polonia ha reso noto sui social network che a Zielinski è stata diagnosticata l’angina.

Angina tonsillare, la patologia che ha colpito Zielinski

La Polonia ha comunicato che si tratta di Agina, non specificando di quale tipo, ma esistono in realtà due tipologie di Angina:

L’angina Pectoris: una sindrome che si manifesta con un dolore forte al petto o irradiato lungo la schiena, il braccio sinistro, il collo e la mandibola. A questo possono essere associate reazioni neurovegetative come sudorazione fredda e nausea. Ma, andando più nei particolari, quali sono le cause e come si manifesta l’argina pectoris? Come spiega la dott.ssa Valentina Mantovani sul sito grupposandonato.it, cardiologa dell’unità di Cardiologia Clinica dell’IRCCS Policlinico San Donato, il dolore al torace deriva da un ridotto apporto di sangue e ossigeno al cuore, nella maggioranza dei casi dovuto a un restringimento di una o più arterie coronarie, che in sostanza sono i vasi arteriosi che portano sangue e nutrimento al cuore. Perlopiù il fenomeno è generato da un accumulo di lipidi sulle pareti delle arterie coronarie.

L’altro tipo è l’angina tonsillare, che è quella che, molto probabilmente, è stata diagnosticata a Zielinski, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Per angina tonsillare (dolore soffocante delle tonsille) in campo medico, si intende una forma acuta di infiammazione delle tonsille, che di prassi comune viene associata alla patologia propria della faringite in maniera impropria. Tra le due tipologie la pectoris è sicuramente più debilitante.

In ogni caso, sotto l’osservazione dello staff medico del Napoli, Zielinski svolgerà gli esami clinici del caso, per approfondire la situazione. Di conseguenza verrà poi tracciato un iter-riabilitativo con relativi tempi di recupero.