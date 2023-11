Nuovo allarme per Mazzarri: la notizia apre l’emergenza in casa Napoli

Il Napoli, al rientro dalla sosta per le Nazionali, potrebbe ritrovarsi in una vera e propria emergenza: una situazione non semplice per Walter Mazzarri, chiamato a risollevare la squadra dopo una prima parte di stagione complicata.

Walter Mazzarri, subentrato all’esonerato Rudi Garcia, è atteso da un mini ciclo di partite complicato al rientro dalla sosta delle Nazionali in corso. Il match, a Bergamo, contro l’Atalanta è fin da subito un test decisivo per il tecnico di San Vincenzo, a cui il presidente Aurelio De Laurentiis si è affidato per risollevare le sorti di una stagione che sembra per certi versi maledetta.

In vista della sfida contro i nerazzurri, però, gli azzurri potrebbero ritrovarsi in emergenza: non solo l’infortunio di Mario Rui sull’out mancino, rimediato nel corso dell’ultima sfida contro l’Empoli, ma un altro assente potrebbe essere Mathias Olivera. Ecco, dunque, uno dei principali nodi da risolvere per Mazzarri in vista del prossimo impegno in campionato.

Olivera rientra tardi dalla Nazionale: è emergenza a sinistra

Mazzarri potrebbe ritrovarsi al match contro l’Atalanta con una vera e propria emergenza per quanto concerne il ruolo di terzino sinistro. Mario Rui non sarà disponibile per diverso tempo, ma un altro assente potrebbe essere Mathias Olivera.

A fare il punto della situazione è Il Corriere dello Sport, che spiega come l’uruguaiano rientrerà praticamente a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta. L’ex Getafe tornerà in Italia il giorno 24 novembre (gli azzurri saranno attesi il 25 a Bergamo). Al vaglio, dunque, le varie opzioni per capire come sopperire a questa doppia – a questo punto, probabile – assenza. Una delle ipotesi tenute in considerazione potrebbe riguardare Zanoli adattato a sinistra.