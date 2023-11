Insigne via dal Toronto, ora vuole tornare: una sua decisione cambia tutto

Lorenzo Insigne torna ad essere sotto ai riflettori in vista del mercato di gennaio: l’ex capitano del Napoli vuole giocare in Europa.

Si avvicina il mercato invernale, Lorenzo Insigne ha le idee chiare: vuole abbandonare la squadra canadese. L’ex capitano del Napoli non si è trovato bene nel Toronto FC, vuole tornare a giocare in Europa. Potrebbe essere l’anno giusto per rivedere l’attaccante napoletano in Serie A?

Insigne spiazza tutti, la decisione

L’avventura di Lorenzo Insigne in Canada non è stata delle migliore, le prestazioni del giocatore non sono state all’altezza di quelle con la maglia del Napoli. Infatti, l’ex capitano della squadra partenopea non si è ambientato per niente nell’attuale squadra: il Toronto FC. Per questo motivo, Insigne sta facendo di tutto per cambiare destinazione, l’obiettivo del giocatore è concludere la sua carriera in una delle big europee.

L’attaccante italiano del Toronto FC ha deciso di cambiare agente, un passo importante che può avvicinarlo sempre di più ad una delle squadre europee. A rivelare tale decisione è il portale spagnolo Relevo. Di seguito, quanto evidenziato:

“Il 32enne attaccante italiano del Toronto FC è entrato a far parte della You First Italia, segno che ha voglia di giocare nuovamente in Europa. Ci sono già diverse squadre interessate, vedremo se nelle prossime settimane si concretizzerà qualcosa di importante”.

Dunque, Lorenzo Insigne vuole tornare. Diverse squadre stanno già monitorando la situazione, il 32enne di Frattamaggiore potrebbe quindi finire presto nel mirino di diversi club durante il mercato di gennaio.