Il CT punge il Napoli sull’azzurro: è polemica con la Nazionale

Il suo inizio di stagione, sotto la guida di Rudi Garcia, non è stato certamente dei più irresistibili. L’auspicio è che ciò possa cambiare con Walter Mazzarri. Intanto, arriva la frecciatina dalla Nazionale sull’azzurro.

Eljif Elmas sicuramente non è stato tra i più incisivi in questo inizio di stagione. Il minutaggio non è stato elevatissimo con Rudi Garcia, tecnico che dopo la sosta verrà sostituito da Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è chiamato a rilanciare il nord macedone, che nella serata di venerdì è stato protagonista nella sfida tra l’Italia e la sua Nazionale.

Le dichiarazioni del tecnico macedone su Elmas

Nell’ambito della gara tra Italia e Macedonia del Nord sono da sottolineare le parole del tecnico macedone Blagoja Milevski, protagonista proprio il jolly azzurro.

Di seguito le dichiarazioni del CT su Elmas:

“Gli manca un po’ di minutaggio al Napoli. Spero questa situazione possa migliorare e avere in futuro un minutaggio maggiore. Gioca per una grande squadra, ma merita maggiore considerazione”.

In sostanza una frecciatina anche al Napoli, che secondo lui, pur essendo un grande club, non riesce ad esaltare a pieno le caratteristiche di Elmas.