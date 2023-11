Calciomercato Napoli, pochissimo spazio con Garcia: lo vuole la Fiorentina a gennaio

Si avvicina il calciomercato con la riapertura della sessione invernale, un calciatore del Napoli è richiesto dalla Fiorentina.

Nuovo allenatore e aria nuova a Napoli, dove la squadra azzurra dovrà cercare di risollevarsi dopo l’esperienza in panchina tutt’altro che esaltante con Rudi Garcia. Il tecnico francese è stato infatti esonerato dopo 12 giornate, con tante delusioni e pochissimi momenti esaltanti. De Laurentiis ha così scelto di voltare immediatamente pagina e ha affidato la panchina a Walter Mazzarri, alla sua seconda esperienza in azzurro dopo circa 10 anni dall’ultima.

L’allenatore di San Vincenzo è stato accolto con iniziale scetticismo dalla tifoseria, ma i ricordi di quanto fatto nella sua passata esperienza all’ombra del Vesuvio hanno pian piano esaltato i supporters partenopei, che ora sembrano più che mai convinti della scelta operata dalla società. Lo stesso Mazzarri sembra essere estremamente carico per questa nuova esperienza al Napoli, sicuramente il club con la squadra più forte mai allenata dal tecnico livornese.

La Fiorentina si muove, vuole Zanoli dal Napoli a gennaio

E quando un nuovo allenatore si insedia su una panchina, anche alcune gerarchie possono cambiare. Con Mazzarri anche chi ha avuto poco spazio con Garcia può mettersi in mostra e conquistare una maglia da titolare. Dovranno fare qualcosa in più soprattutto quei calciatori che si sono visti poco e nulla in questo primo scorcio di stagione, come ad esempio Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 è stato tra i calciatori più penalizzati, in termini di spazio avuto, in questa prima parte di stagione. Per lui solo 2 presenze per appena 30 minuti totali giocati in Serie A: pochissimo per un calciatore che arrivava da una seconda parte di stagione fatta da autentico protagonista e in rampa di lancio per una nuova annata da titolare in Serie A.

Le richieste per Zanoli in estate non sono mancate, in tantissimi hanno provato a strapparne il prestito al Napoli, con Genoa e Verona in particolare interessate al prestito la scorsa estate. I partenopei hanno però rispedito al mittente tutte le proposte, scatenando le ire del procuratore del giocatore, che invece avrebbe preferito far fare esperienza giocando al giovane terzino.

Ora, con l’avvicinarsi del mercato invernale, e visto il pochissimo spazio avuto, Zanoli potrebbe richiedere una nuova cessione in prestito. Stando a quanto riferito da firenzeviola.it, la Fiorentina pare stia guardando con particolare interesse al terzino del Napoli e potrebbe richiederne il prestito a gennaio. I viola hanno infatti bisogno di sostituire Dodò, rimasto vittima di un infortunio che lo terrà a lungo