Atalanta-Napoli, pioggia di recuperi per Gasperini: le ultime

Gasperini potrà avere la rosa quasi al completo in vista di Atalanta-Napoli, tanti recuperi durante la sosta delle Nazionali

Dopo la sosta il nuovo Napoli di Mazzarri, subentrato a Garcia, affronterà l’insidiosa trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta. Gara cruciale per il prosieguo della stagione, i bergamaschi sono una diretta concorrente per la top four, non perdere diviene quasi un obbligo.

Il weekend dopo la sosta è sempre un po’ complicato per gli allenatori, alle prese con inaspettati infortuni rimediati con le rispettive rappresentative nazionali. Se il Napoli difficilmente riuscirà a recuperare i calciatori ora ai box per infortunio (Meret, Osimhen e Mario Rui), Gasperini può essere più che contento: l’Atalanta può recuperare ben cinque giocatori.

Infortunati Atalanta: chi recupera per il Napoli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gasp potrebbe ritrovare De Ketelaere. CDK, alle prese con un problema al ginocchio, è sulla via del recupero ed è molto probabile un suo rientro al termine della sosta.

Discorso simile vale anche per Scalvini, da poco premiato come Miglior U21 italiano, che invece pare aver superato il mal di schiena degli scorsi giorni.

Recuperi importanti anche in difesa. Ruggeri, Kolasinac e Palomino sono tutti sulla via del recupero e non è da escludere un triplice rientro contro il Napoli. Solo Palomino è più indietro nella tabella di marcia, in quanto ha dovuto sconfiggere una lesione muscolare che richiede più tempo.