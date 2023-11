“Troppo arrabbiato”, la rivelazione shock sul mercato del Napoli

Il calciatore si è raccontato ai media a 360 gradi e ha parlato della sua vita privata e del mancato trasferimento al Napoli

Il calciomercato del Napoli, durante l’ultima sessione estiva, non è stato né emozionate e né tuttavia totalmente negativo. Dopo il trionfo in campionato per un successo che in città mancava da 33 anni e che è stato vissuto in maniera esaltante, i tifosi si aspettavano qualcosa in più. Si cercavano giocatori per poter rinforzare una rosa già navigata, vincente ed efficace, sopratutto nel nostro campionato di Serie A. Alle fine dopo la partenza di Kim Min-Jae in direzione Monaco di Baviera, il Napoli non ha mai trovato un vero e proprio punto di riferimento come il coreano per il reparto arretrato.

Natan, arrivato in sordina e nello scetticismo generale, sta provando a regalare le prime garanzie alla squadra. Uno tra i calciatori arrivati dal mercato estivo e che ancora sta facendo difficoltà ad ambientarsi al nostro calcio è Jesper Lindstrom. Il danese è arrivato dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. L’investimento fatto dalla dirigenza è stato alto e con Rudi Garcia in panchina lo spazio in campo è stato davvero poco. Chissà che il nuovo allenatore Walter Mazzarri non gli conceda più minutaggio rispetto al francese e che il vero potenziale di Lindstrom venga messo in mostra nelle prossime partite del Napoli.

Barak era un obiettivo concreto del Napoli

Tornando a parlare di calciomercato, hanno fatto scalpore le parole di Antonin Barak, trequartista della Repubblica Ceca e attualmente in forze alla Fiorentina. Il centrocampista è stato intervistato a lungo dalla piattaforma Flashscore e si è esposto a tutto tondo.

Barak ha rivelato di aver avuto un grave problema di salute durante l’estate che si è rivelata essere una polmonite bilaterale. Ha affermato che se non si fosse controllato a lungo, avrebbe potuto rischiare come accadde a Christian Eriksen durante gli Europei del 2021.

Il Napoli è sempre stato interessato ad un giocatore dalle sue caratteristiche sopratutto dopo la stagione che fece con il Verona di Igor Tudor, quando era stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra, come da lui stesso confermato. “Non si è riusciti a chiudere in quell’estate con il Napoli. – Spiega Barak – Loro avevano ritardato la cessione di Fabian Ruiz. Io sarei dovuto arrivare al suo posto ma alla fine hanno preso Ndombele gratuitamente dal Tottenham. All’epoca ero molto arrabbiato, ma con il senno di poi non li biasimo affatto per aver scelto quella strada”.