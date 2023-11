Real Madrid, un altro infortunio dopo Vinicius: si è rotto il legamento

Serio infortunio per il calciatore del Real Madrid che sarà costretto a stare lontano dai campi per molto tempo

Arriva una brutta notizia per Carlo Ancelotti e per il suo Real Madrid. Il calciatore ha riportato la rottura del legamento laterale del ginocchio destro. Il centrocampista ha riportato il brutto infortunio durante una seduta di allenamento con la sua Nazionale e sarà costretto a saltare tante partite.

Stiamo parlando di Eduardo Camavinga e a riportare la notizia è stato il giornalista Fabrizio Romano che ha anche informato dei tempi di recupero del francese. Camavinga chiuderà qui il 2023 e il suo rientro è previsto per metà/fine gennaio 2024. Una brutta perdita per il Real che sarà infatti costretto a fare a meno del giocatore per molte partite

Camavinga salterà anche il Napoli

Con il brutto infortunio chiaramente Eduardo Camavinga sarà costretto a saltare anche l’impegno in Champions League contro il Napoli. La partita è schedata per mercoledì 29 novembre e oltre il francese potrebbe essere orfana anche di Vinicius. La stella del Real e del Brasile si è infatti infortunato nell’impegno proprio con la sua Seleçao e adesso Ancelotti trema.

Una notte da dimenticare quella dei verdeoro che sono usciti sconfitti dalla sfida contro la Colombia e hanno perso per infortunio anche Vinicius. La partita contro il Napoli è a rischio. Il brasiliano si è infortunato alla coscia, con uno sforzo potrebbe provare ad essere in campo proprio contro il neo Napoli di Walter Mazzarri.