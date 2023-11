Lobotka, arriva l’aggiornamento dopo l’infortunio in Nazionale: le condizioni

Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Stanislav Lobotka: il numero 68 azzurro ha concluso l’ultimo match con la sua Nazionale non al meglio.

Come sta Stanislav Lobotka? I tifosi del Napoli non fanno altro che chiederselo in seguito alle immagini arrivate dalla sfida tra Slovacchia e Islanda. In particolare, il regista dei Campioni d’Italia è rimasto indolenzito per ben due minuti a terra, riuscendo seppur a fatica a concludere la sfida.

Intanto, da Sky arrivano ulteriori novità sulle sue condizioni, che fanno tirare un parziale sospiro di sollievo al tecnico dei partenopei, Walter Mazzarri.

Infortunio Lobotka: l’aggiornamento di Sky

Stanislav Lobotka ha accusato un problema fisico nel corso della sfida Slovacchia-Islanda, mettendo apprensione tra i tifosi circa le sue condizioni dopo le immagini che avevano fatto preoccupare un po’ tutti.

A fare il punto della situazione è Sky Sport, secondo cui non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per l’azzurro, ma il giocatore verrà comunque valutato nelle prossime ore per capirne di più circa l’entità del problema riscontrato.