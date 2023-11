Kvara svela il gesto meraviglioso di Messi: “È successo alla cerimonia del Pallone d’Oro”

L’attaccante del Napoli e della Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale Georgiana. Parole bellissime del numero 77 azzurro.

Sicuramente il suo nome è uno dei più importanti per il neo tecnico del Napoli, Walter Mazzarri. Khvicha Kvaratskhelia è chiamato a prendersi sulle spalle una squadra in difficoltà, in seguito anche all’esonero di Rudi Garcia.

Il calciatore ha rilasciato un’intervista dal ritiro della Georgia, rivelando un retroscena bellissimo riguardante Leo Messi, vincitore dell’ottavo Pallone d’Oro.

Kvara da pelle d’oca: il suo racconto è imperdibile

Kvaratskhelia ha parlato dalla Nazionale della Georgia, raccontando un retroscena bellissimo su Lionel Messi e non solo.

Di seguito, le parole riportate da Dachi Tsurtsumia su Twitter

Alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro Leo Messi era seduto alla mia destra. Durante la pausa pubblicitaria ci hanno detto di non muoverci, ma all’improvviso si è alzato ed è venuto verso di me. Dopo di che, ha alzato il braccio e mi ha stretto la mano. È una persona straordinaria.

In seguito, Kvara ha parlato anche uno dei suoi idoli, Cristiano Ronaldo:

Avere Messi come rivale storico essere allo stesso livello è estremamente difficile anche per Ronaldo, ecco perché l’ho adorato. Mi ha donato tanti momenti bellissimi.

Il numero 77 azzurro ha avuto modo di parlare di uno dei suoi ‘rivali’ in Serie A, Rafael Leao, con il quale il confronto è costante:

Difficile trovare un uomo come lui nel calcio. Quando non segnavo un gol da molto tempo e poi ho segnato, mi ha scritto e si è congratulato con me. È una persona super”.

Infine, una battuta sul suo compagno Giovanni Di Lorenzo: “Non vorrei mai averlo come avversario, è difficilissimo batterlo”.