Italia-Macedonia del Nord: Spalletti scioglie ogni dubbio, la scelta su Raspadori e Politano

Arrivano le formazioni ufficiali di Italia-Macedonia del Nord. La Nazionale è chiamata a una dimostrazione di forza importante, anche per evitare spiacevoli sorprese in ottica qualificazione per i prossimi campionati Europei. Il CT ha sciolto ogni dubbio sul ‘napoletano’ Raspadori.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per arrivare allo scontro diretto contro l’Ucraina con due risultati su tre disponibili per strappare il pass qualificazione.

Proprio in questi istanti, sono stati annunciati i due schieramenti di partenza delle due selezioni, che si affronteranno a partire dalle 21:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Formazioni Italia-Macedonia del Nord: le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti ha avuto sicuramente diversi problemi a scegliere la formazione iniziale, considerando le numerose assenze per infortunio e anche per squalifica, come nel caso del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il numero 22 azzurro non sarà a disposizione della Nazionale, questa sera, per somma di ammonizioni che hanno portato, dunque, alla squalifica. Presente, invece, Giacomo Raspadori, che partirà dal 1′ in attacco, vincendo il ballottaggio con Scamacca. Parte dalla panchina Matteo Politano: al suo posto, preferito Domenico Berardi. Di seguito, le formazioni ufficiali contro la Macedonia del Nord dell’azzurro Elmas:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.