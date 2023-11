“Il Napoli sarebbe un sogno”: dichiarazione d’amore agli azzurri, può arrivare in estate

Dopo Walter Mazzarri, il Napoli sta valutando diversi cambiamenti anche all’interno della sua dirigenza. In particolare, sembrerebbe essere finito nel mirino di Aurelio De Laurentiis il ds Mauro Meluso. Non è escluso che quest’ultimo possa dire addio in estate.

Aurelio De Laurentiis ha scelto un grande ritorno per sostituire l’esonerato Rudi Garcia: il volto di Walter Mazzarri è sicuramente molto apprezzato dai tifosi per quanto fatto nel corso della sua precedente esperienza all’ombra del Vesuvio. Ed è su questo che il patron azzurro ha voluto puntare per cercare di concludere nel migliore dei modi la stagione in corso, per poi fiondarsi con ogni probabilità su un altro profilo importante.

Intanto, però, il numero uno dei Campioni d’Italia potrebbe cambiare non solo la guida tecnica al termine di questa stagione. Qualche valutazione è in corso anche sul direttore sportivo Mauro Meluso: l’ex Spezia, arrivato con l’eredità pesante di Cristiano Giuntoli, potrebbe non aver convinto in toto De Laurentiis, che non esclude un cambio di fronte anche per quanto riguarda il suo ruolo. Poltrona, quella dell’uomo mercato del Napoli, che è molto ambita dai dirigenti, compreso da Pasquale Foggia, che si è difatti ‘auto candidato’ nel caso in cui il club azzurro dovesse procedere con l’addio di Meluso.

Pasquale Foggia: “Napoli per me sarebbe un sogno”

In attesa di rivedere Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli dopo la sosta delle Nazionali, in casa Napoli è tempo di valutazioni per il futuro, che potrebbero riguardare direttamente anche il ds Mauro Meluso. L’ex Spezia e Lecce dirà addio ai partenopei? Al momento, non è dato sapersi ma è chiaro che i rumors continuano a rincorrersi. Ma c’è chi coglie l’occasione per mostrarsi agli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis, e si tratta in questo caso di Pasquale Foggia.

Intervenuto a Radio CRC di recente, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, l’ex ds del Benevento ha dichiarato:

Diventare eventualmente il direttore sportivo del Napoli? Per me sarebbe il coronamento di un sogno, ma soprattutto di un qualcosa che non sono riuscito a fare nella mia carriera da calciatore.

Una dichiarazione che, in molti, hanno letto come un tentativo da parte del dirigente di mettersi in mostra agli occhi di De Laurentiis che, come accennato in precedenza, potrebbe valutare diversi cambi anche all’interno del suo asset dirigenziale.

Su Mazzarri, Foggia ha poi aggiunto: