Era un suo fedelissimo a Napoli, Spalletti da brividi: “Il più forte”

Spalletti, parole al miele per un suo ex giocatore al Napoli in conferenza stampa, al termine di Italia-Macedonia del Nord

L’Italia di Spalletti non fallisce l’appuntamento dell’Olimpico: 5-2 contro la Macedonia del Nord. Vittoria importante per avere più chances (basterà non perdere) di qualificazione in vista dell’ultimo scontro decisivo contro l’Ucraina. Con la vittoria di stasera EURO 2024 è decisamente più vicino. Grande protagonista della gara Giacomo Raspadori, che Spalletti ha premiato concedendogli il centro dell’attacco, sin dal primo minuto. Un gol e un assist per l’attaccante del Napoli, che però, secondo Spalletti, non è stato il migliore in campo questa sera.

Le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa

In conferenza stampa, quando gli è stato chiesto quale giocatore lo abbia colpito tra le fila della Macedonia del Nord, Spalletti non ha esitato ad esaltare un suo pupillo al Napoli: Eljif Elmas, jolly per eccellenza degli azzurri di mister Spalletti. La scorsa stagione è stato decisivo il suo apporto dalla panchina.

”Ho un debole per Elmas. Per me lui è stato il giocatore più forte stasera”, ha detto Spalletti. Parole al miele per un calciatore che, quest’anno, non ha ancora trovato la continuità di rendimento della scorsa stagione con Garcia. Ora bisognerà vedere se con Mazzarri in panchina, subentrato al tecnico francese, riuscirà ad essere più incisivo anche il tuttofare macedone.