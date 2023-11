Affare saltato per il Napoli? C’è l’annuncio del presidente

Il suo è uno dei nomi accostati con più frequenza al Napoli quando si parla di mercato. Il giocatore in questione ha la stima della dirigenza partenopea, ma l’annuncio del presidente rischia di frenare tutto.

L’auspicio del Napoli è che la scelta Walter Mazzarri, alla fine, si riveli giusta. Dopo le difficoltà riscontrate con Rudi Garcia, che dopo pochi mesi è stato esonerato dal presidente Aurelio De Laurentiis, quest’ultimo ha deciso di affidarsi a una figura per cui nutre profondo rispetto e fiducia. La mission del tecnico di San Vincenzo è quella di concludere la stagione in corso nel migliore dei modi, magari assicurando al club la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che permetterebbe alla dirigenza partenopea di programmare con quanta più disponibilità economica possibile il futuro e, di conseguenza, affrontare le prossime scelte di mercato con più serenità, oltre che solidità.

Diversi, infatti, sono i profili seguiti dalla dirigenza azzurra per i prossimi mesi: in particolare, da Empoli spunta il nome di Tommaso Baldanzi. Il giovane azzurrino ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante per il calcio italiano e il Napoli lo tiene sicuramente d’occhio con estrema stima e attenzione. Arriva, però, l’annuncio del presidente Fabrizio Corsi che rischia di complicare e non poco i discorsi futuri.

Baldanzi al Napoli? Parla il presidente Fabrizio Corsi

Che Tommaso Baldanzi sia uno dei nomi seguiti con forza dal Napoli per il futuro è risaputo, così come ormai è noto il buon sangue che scorre tra due società storicamente vicine come Napoli ed Empoli. Non è detto, però, che la corsa per Baldanzi sia scontata e a dimostrarlo sono le dichiarazioni rilasciate di recente dal presidente del club toscano, Fabrizio Corsi.

Intervenuto di recente ai microfoni di TMW Radio, il numero uno dell’Empoli ha chiarito come sarà complicato privarsi di un calciatore del suo livello, nonostante si tratti di un giocatore dal futuro luminoso.

Ora dobbiamo proteggere da un sacco di discorsi, legati soprattutto al mercato. Se si comincia a dire che ha un prezzo e si parla di tali dinamiche, queste cose possono incidere in maniera negativa. Io sono vecchiotto e di situazioni ne ho vissute tante in passato.

Insomma, non sarà una passeggiata strappare il giovane Baldanzi all’Empoli, a maggior ragione se si considerano le altre big interessate come Inter e Juventus, pronte a fare a loro volta carte false per aggiudicarsi il suo desiderato cartellino.