Un tuffo nel passato: ecco l’ultima formazione del Napoli schierata da Mazzarri

Walter Mazzarri torna al Napoli a dieci anni di distanza dall’ultima esperienza: ecco l’ultima formazione azzurra che schierò il tecnico toscano.

La seconda era di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli è ufficialmente iniziata. Il tecnico toscano è tornato a Napoli per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. Un inizio di stagione deludente per la squadra campione d’Italia che ha messo in mostra la bruttissima copia di quella macchina perfetta che Luciano Spalletti aveva portato a dominare il campionato.

L’ultima sconfitta con l’Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso così di salutare Garcia e chiamare Mazzarri come traghettatore fino al termine della stagione. Un allenatore che conosce molto bene l’ambiente, essendo stato sulla panchina del Napoli per quattro anni dal 2009 al 2013, è quello che serve in questo momento. Ma, tornando indietro nel passato, una domanda sorge spontanea: quale fu l’ultima partita di Mazzarri con il Napoli?

L’ultimo match di Mazzarri con il Napoli

Dieci anni, sei mesi e sei giorni. Sarà questo il lasso di tempo che intercorrerà tra l’ultima partita di Mazzarri al Napoli e Atalanta-Napoli, la prima della sua seconda esperienza in azzurro. Era il 19 maggio del 2013, si giocava l’ultima giornata del campionato di Serie A e il Napoli era ospite della Roma di Aurelio Andreazzoli (scherzo del destino?) allo Stadio Olimpico. I partenopei erano già certi del secondo posto, mentre la Roma era concentrata sulla finale di Coppa Italia che si sarebbe giocata soltanto una settimana dopo. Il match finì con il risultato di 2-1 per la Roma grazie ai gol di Marquinho e Destro. Ma quale fu l’undici titolare del Napoli?

In porta c’era Antonio Rosati, secondo di Morgan De Sanctis che fu schierato da Mazzarri nelle ultime gare di campionato a obiettivo raggiunto. La difesa a tre era composta dal portoghese Rolando, al Napoli per solo sei mesi, Miguel Angel Britos e capitan Paolo Cannavaro. A centrocampo agivano Christian Maggio e Juan Camilo Zuniga sulle fasce, mentre al centro dominava la coppia svizzera Valon Behrami e Blerim Dzemaili. In attacco i volti noti: Marek Hamsik e Goran Pandev facevano sostegno al bomber Edinson Cavani, autore del suo ultimo gol in maglia azzurra in quel match.

Di quella squadra che scese in campo con la maglia del Napoli dieci anni fa, solo un giocatore non si è ancora ritirato. Si tratta proprio del Matador Cavani, ancora in attività a 36 anni e con nessuna voglia di smettere: l’attaccante uruguaiano è legato al Boca Juniors fino al 31 dicembre 2024.