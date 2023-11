Tudor-Napoli, l’agente svela tutto: “Così non avrebbe mai accettato”

L’agente del tecnico croato si esprime sulla questione che di fatto ha impedito il passaggio del suo assistito alla panchina del Napoli

Prima la nomina come allenatore e poi subito in campo a Castel Volturno a dirigere il primo allenamento della sua nuova (vecchia) squadra. A Napoli è cominciata l’era “Mazzarri Bis”. L’approdo del tecnico toscano sembra entusiasmare i tanti tifosi ad un romantico ritorno quando, sotto la sua guida, l’attacco era composto dal tridente Lavezzi, Cavani e Hamsik.

In attesa che però la nuova avventura di Mazzarri prenda il via, sulle pagine di oggi della Gazzetta dello Sport è possibile leggere l’intervista ad Anthony Seric, agente di Igor Tudor.

Mancanza di intesa sui progetti futuri

Prima della nomina di Walter Mazzarri come nuovo allenatore, il Napoli era stato vicinissimo a mettere sotto contratto Igor Tudor, ex allenatore di Verona e Marsiglia ed oggi attualmente senza squadra. Il tecnico croato aveva fatto un’ottima impressione alla dirigenza del Napoli nelle sue esperienze in Serie A e Ligue 1 che lo voleva come nuovo allenatore. Tudor però chiedeva di iniziare un progetto con i partenopei e non essere soltanto un traghettatore. Sul caso ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport il suo agente.

“I soldi non c’entrano, Igor voleva un progetto – spiega Seric – Il Napoli cercava un allenatore che si allineasse con il 4-3-3. De Laurentiis ci ha esposto le sue esigenze così come noi gli abbiamo esposto le nostre. Se ti chiama un club dal prestigio del Napoli è meraviglioso, ma noi volevamo un contratto di almeno un anno e mezzo, mentre loro cercavano un traghettatore. Nessuna delusione, soltanto incompatibilità di idee“.