Primo allenamento, filtra la notizia: in che modo Mazzarri è stato accolto dai calciatori del Napoli

L’era Mazzarri è iniziata: il Napoli continua il campionato sotto la guida del tecnico toscano, le prime impressioni della squadra.

Dopo l’avvio di stagione non soddisfacente con Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, gli azzurri continuano il loro percorso in campionato con un nuovo allenatore: Walter Mazzarri. Nonostante, l’iniziale scetticismo sul ritorno del tecnico toscano in casa Napoli, i calciatori partenopei sembrano già avere apprezzato il sostituto di Garcia.

Modugno svela le prime impressioni degli azzurri su Mazzarri

L’avventura di Walter Mazzarri in casa Napoli è già iniziata: oggi, secondo giorno di allenamento a Castel Volturno. Nel pomeriggio, il Napoli svolgerà un allenamento congiunto con la Juve Stabia. Nonostante sia ancora il secondo giorno per Mazzarri, ci sono già le prime impressioni della squadra sul tecnico toscano.

Dopo il primo allenamento svolto con il nuovo allenatore, gli azzurri si sono già fatti un’idea sul successore del tecnico francese. A raccontare queste primissime sensazioni è il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno. Di seguito, quanto dichiarato:

“La seconda giornata di lavoro è già cominciata, l’allenamento è nel pomeriggio – congiunto con la Juve Stabia – ma lui di primissimo mattino era già qui con la voglia che ha di far suo questo Napoli. Si è catapultato a Castel Volturno. Il primo impatto con lo spogliatoio è stato positivo, c’ha messo già del suo”.

Dunque, si prospetta già un buon prosieguo con Mazzarri: le prime sensazioni a livello di feeling tra giocatori e allenatore sono più che positive.