Infortuni per Meret e Mario Rui, qual è stata la prima reazione di Mazzarri

Walter Mazzarri inizia la sua avventura come sostituto del tecnico francese Rudi Garcia, ma dovrà fare i conti con due infortuni pesanti.

Fin da subito non ci sono state buone notizie per l’allenatore Walter Mazzarri e il suo staff, i quali dovranno tener conto di due infortuni. Durante il match Napoli-Empoli, due calciatori si sono infortunati: Alex Meret e Mario Rui. Ma qual è stata la reazione del tecnico toscano davanti a queste perdite?

Mazzarri sugli infortunati, la reazione

Il match Napoli-Empoli non è stato dei migliori in casa Napoli: non solo per il risultato e per le conseguenze avute, ma anche per gli infortuni che si sono verificati. Per quanto riguarda Alex Meret, l’estremo difensore ha accusato un fastidio nel corso del riscaldamento prepartita, venendo così sostituito dal secondo portiere PierLuigi Gollini. L’altro infortunio, invece, interessa il terzino Mario Rui, il quale si è infortunato proprio nei minuti finali della partita.

Nelle ultime ore, i due calciatori azzurri hanno ricevuto gli esiti dei loro esami strumentali: per il portiere, si tratta di una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, mentre il terzino portoghese ha riscontrato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Dunque, non buone notizie per il tecnico toscano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Walter Mazzarri ha avuto una prima reazione sui tempi di recupero dei due infortunati. Di seguito, quanto evidenziato: