Ha girato il video del nuovo singolo a Napoli: l’omaggio è bellissimo

È uno degli artisti più in voga e apprezzati dell’intero panorama musicale italiano. Questa volta, per il suo nuovo singolo, ha scelto Napoli per girare il video ufficiale: un omaggio, ulteriore, che fa impazzire i napoletani.

Dopo un periodo di pausa, finalmente è tornato: è sicuramente uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni, così come dimostrato dai numeri e dai successi fatti registrare. Si tratta di Mahmood, artista che è tornato con un nuovo brano da solista, Cocktail d’Amore, che potrebbe a questo punto essere un estratto di un nuovo possibile album a breve. L’artista è tornato con una ballad che ha subito conquistato il cuore degli appassionati, che da tempo invocavano un suo ritorno da solista. Dopo diverse collaborazioni, anche nelle vesti di cantautore, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2022 è tornato con un pezzo che in poco tempo è divenuto ormai punto fisso nelle radio, oltre ad aver scalato le classifiche.

Per il video del nuovo singolo Mahmood ha scelto Napoli: un omaggio alla città partenopea che ha immediatamente conquistato il cuore dei napoletani. E non mancano i retroscena relativi alla registrazione della clip, che in poco tempo è divenuto trend topico sulle varie piattaforme online.

Mahmood gira il suo video a Napoli: avete visto?

Mahmood ha girato il video del suo nuovo singolo, Cocktail d’Amore, a Napoli: non è la prima volta che l’artista ha scelto la città partenopea per una sua canzone. Basti pensare che uno dei suoi più grandi successi, Calipso, è stato accompagnato con un video girato a Napoli, con tanto di citazione all’interno del testo.

Tra i vicoli di Napoli, Mahmood si è goduto il calore della gente, così come testimoniato dallo stesso cantante sui proprio social. In particolare, in uno dei video pubblicati del backstage del video in questione, un gruppo di signore lo acclama, a dimostrazione di come sia amato anche in città. Insomma, la scelta è stata apprezzata e non poco dall’intera città di Napoli.

Non sono mancate, però, le polemiche riguardo il singolo. Ad aver scatenato un vero e proprio putiferio è stato l’attacco di Cristiano Malgioglio, che lo ha additato circa l’analogia di un suo brano scritto per Stefania Rotolo. Tra i due, poi, è scoppiata la pace attraverso il conduttore e comico Fiorello al programma Viva Rai 2, con la polemica che è stata subito smorzata da entrambi gli artisti nel corso della trasmissione.