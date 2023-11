Comunicato del Napoli su Mazzarri: riguarda i profili social

Arriva un comunicato dalla società partenopea. La nota pubblicata sul sito riguarda il neo allenatore Mazzarri

Proprio nel primo pomeriggio della giornata di ieri, Walter Mazzarri ha diretto il suo primo allenamento a Castel Volturno da neo allenatore del Napoli. Il tecnico di San Vincenzo livornese ha scelto nuovamente la città partenopea per rilanciarsi, tornando dal vecchio amico Aurelio De Laurentiis ed accettando un contratto di soli sette mesi.

La voglia di Mazzarri è quella di dimostrare che, nonostante il livello degli azzurri si sia evoluto nel corso degli anni, sia ancora degno di poter ricoprire la posizione che gli è stata affidata.

Nuovo comunicato della società

Riguarda proprio Walter Mazzarri l’ultimo comunicato arrivato dalla società partenopea. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web, il Napoli ha fatto sapere che il neo allenatore non è in possesso di alcun profilo sui social network e che pertanto, ogni account con il suo nome, è certamente falso.

Dopo la sua nomina come nuovo allenatore, l’entusiasmo pare essere tornato in città e tanti sono i contenuti che riguardano lo storico ex che oggi finalmente può nuovamente tornare a sedersi sulla panchina azzurra. Una scelta romantica, di vero cuore quella di Mazzarri che spera di poter portare tanti risultati positivi e convincere Aurelio De Laurentiis a rinnovargli il contratto anche per la prossima stagione.