Allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia: Mazzarri con il 4-3-3, buone notizie su Osimhen (FOTO)

Secondo giorno di allenamento per il Napoli sotto la guida di Walter Mazzarri, la squadra si prepara al meglio in vista delle prossime gare.

Come di consueto, il Napoli si è allenato al Konami Training Center di Castel Volturno. Per Walter Mazzarri è il secondo giorno di allenamento come allenatore del Napoli. Da parte del tecnico toscano, c’è tutta la volontà di ribaltare i risultati non soddisfacenti ottenuti dall’avvio di stagione.

Il report allenamento, novità sulle condizioni di Osimhen

L’avvio di stagione non è stato dei migliori, ma adesso con l’arrivo di Walter Mazzarri, il Napoli può ripartire. L’obiettivo principale sarà quello di ritrovare la carica giusta per affrontare al meglio le prossime sfide, ma soprattutto, si dovrà puntare sulla continuità delle vittorie. Per il prossimo match di campionato, gli azzurri dovranno volare a Bergamo per affrontare l’Atalanta di Gasperini. Il calcio d’inizio è fissato alle 18 di sabato 25 novembre presso il Gewiss Stadium.

Oggi, il Napoli si è allenato nel pomeriggio al Konami Training Center, dove ha svolto l’allenamento congiunto con la Juve Stabia. Dalla partitella sono emersi spunti particolarmente interessanti, come il fatto che il nuovo tecnico azzurro abbia utilizzato immediatamente come modulo base per la sua squadra il 4-3-3.

Come si può vedere dalle foto pubblicate sul proprio sito ufficiale dalla Juve Stabia, all’allenamento congiunto ha assistito anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron vuole subito far sentire la propria vicinanza al nuovo tecnico. Inoltre si può notare anche come curiosamente Victor Osimhen abbia assistito al parte della partitella seduto proprio al fianco del nuovo allenatore, un segnale di come anche Mazzarri tenga a creare un buon legame con i calciatori più rappresentativi della squadra.

Inoltre, ci sono aggiornamenti circa le condizioni degli infortunati, tra questi l’attaccante Victor Osimhen, il quale ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Di seguito, il report allenamento pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale:

Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui.

Prosegue dunque il recupero dell’attaccante nigeriano, che alla ripresa dopo la sosta potrebbe già essere disponibile per giocare.