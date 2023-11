Prime tegole per Mazzarri, lesione per due titolari: il comunicato del Napoli

La sosta delle Nazionali si apre nel peggiore dei modi per il Napoli. Sono arrivate novità negative per quanto riguarda i giocatori infortunati, e che con molta probabilità salteranno i prossimi impegni.

Piove sul bagnato in casa Napoli. La sconfitta contro l’Empoli aveva evidenziato i problemi fisici per Meret (infortunatosi nel riscaldamento, ndr.) e Mario Rui (uscito anzitempo per un problema fisico, ndr.).

Nella giornata odierna sono arrivati gli esiti degli esami strumentali dei due, e purtroppo per il Napoli non ci sono buone notizie.

L’esito degli esami strumentali di Meret e Mario Rui

La giornata odierna rappresenta l’inizio di una nuova era per il Napoli, visto il ritorno in panchina di Mazzarri, ma l’inizio non è dei migliori. Nell’ultima gara del Napoli contro l’Empoli erano arrivati gli stop fisici di Meret e Mario Rui, che hanno alzato bandiera bianca. Nella giornata odierna sono stati svolti gli esami strumentali, ma non arrivano buone notizie per gli azzurri.

Difatti ecco il report del Napoli sulle condizioni fisiche di entrambi: “Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie”. Dunque problemi importanti per i due, visto che entrambi hanno riportato una lesione che li costringerà ad uno stop di alcune settimane.

Nel report del Napoli si parla anche di Osimhen: “Assente oggi alla seduta di allenamento Osimhen per una sindrome influenzale”. Anche l’attaccante del Napoli ha saltato l’allenamento odierno, ma per lui non si tratta di nulla di grave.