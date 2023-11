Meret rinnova o va via? Bomba dall’agente: la volontà con il Napoli

L’estremo difensore Alex Meret è uno dei giocatori con il contratto in scadenza a giugno 2024 con opzione di prolungamento: sarà rinnovo o addio al Napoli?

Alex Meret ha firmato il contratto con il Napoli fino a giugno 2024 con opzione di prolungamento di un altro anno da parte della società partenopea. Al momento, è ancora troppo presto per avere delle certezze sull’avvenire del portiere partenopeo.

Nonostante il contratto del portiere Alex Meret sia vicino alla scadenza, ancora non si hanno le idee chiare circa il suo futuro. Il Napoli può decidere se prolungare il contratto fino al 2025, oppure salutare definitivamente l’estremo difensore. Nessuno si è sbilanciato più di tanto su un possibile rinnovo o all’addio definitivo al club azzurro. Tuttavia, l’agente di Meret, Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Di seguito, quanto evidenziato:

“La stagione del Napoli è difficile, un pochettino me lo aspettavo perché perdere in un colpo solo l’allenatore che ha portato lo scudetto al club azzurro dopo 33 anni e il direttore sportivo che era da tanti anni lì ed era riuscito a crearsi una rispettabilità nello spogliatoio e nella società, è stato un brutto colpo. Tante cose che non sappiamo non sono successe magari proprio grazie all’intervento di Giuntoli, Spalletti ha fatto una cosa straordinaria e ripetersi sarebbe stato molto arduo. Ci sono state probabilmente delle responsabilità anche di Garcia, visto che la squadra è forte. Ha perso un elemento importante come Kim ma questo non può essere il solo motivo per il quale le cose non stanno andando così bene. Faccio l’in bocca al lupo a Mazzarri e spero che riesca a trovare le chiavi che Garcia non è riuscito a trovare”.

Inoltre, Pastorello ha poi proseguito affermando che l’estremo difensore si trova bene a Napoli ed è in ottimi rapporti con la società partenopea.

“Per quanto riguarda Meret in questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a Napoli. La disponibilità per discutere un prolungamento c’è sicuramente, poi c’è anche l’aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c’è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l’affetto della gente e sta molto bene in azzurro”.